O zlínské biovaky je kvůli koronaviru zájem z celého světa, výroba nestíhá

Různé země mají zájem o více než 2000 biovaků, firma jich přitom zvládne vyrobit asi 50 za měsíc. Biovaky poptává řada evropských zemí, také například Thajsko, Kazachstán, Katar či Gruzie.

Firma vyrábí a dodává komplexní systém biologické ochrany, logistické a dekontaminační systémy a prostředky pro urgentní medicínu či dlouhodobou péči.

Velký zájem je i o izolační podtlakové komory, které slouží k dočasné izolaci pacienta podezřelého na vysoce nebezpečnou nákazu. Země jich žádají stovky, EGO Zlín jich vyrobí za měsíc asi 40.

V desítkách tisíc se čítají poptávky po osobních ochranných prostředcích, jako jsou obleky a kukly. Firmu však omezuje nejen výrobní kapacita, výrobky navíc podléhají licenčním vývozním povolením, jejichž vyřízení trvá měsíc.

V Česku podle ředitele firmy Pavla Kostky chybí systémové řešení a zabezpečení bezprostřední izolace pacienta, u kterého je podezření na nákazu.

Podle něj se to týká zejména nemocnic a letišť, přestože loni v lednu vláda vydala usnesení o směrnici pro jednotný postup při vzniku mimořádné události v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla i ve zdravotnickém zařízení.

„Je velmi důležitá okamžitá izolace, která musí být sofistikovaná, nebezpečí nákazy roste prudce s časem,“ uvedl Kostka.

Pacient by mohl být umístěn do podtlakové izolační komory a v případě podezření na nákazu naložen do transportního biovaku a převezen do nemocnice Na Bulovce.

Informační kampaň a cílený screening cestujících kvůli šíření nového koronaviru se ode pátku rozšířily na všechna letiště v Česku. Ministerstva zdravotnictví a dopravy řeší, jak by bylo možné technicky i právně zakázat lety mezi ČR a Čínou, v pondělí se tím bude zabývat vláda.

Izolační komory podle Kostky také nejsou až na výjimky v nemocnicích na infekčních odděleních a urgentních příjmech, přičemž cena komory je asi 100 tisíc korun. Naopak zdravotnické záchranné služby mají podle Kostky dobré vybavení, mají také zpracované postupy a metodiku, mají i vycvičené týmy, které zabezpečují transport infekčního pacienta.

Firma dodává do více než 50 zemí, reaguje na aktuální požadavky a dodávky přizpůsobuje konkrétní zemi či účelu. Společnost byla založena v roce 1992, má asi 25 stálých zaměstnanců, její tržby se pohybují kolem 50 milionů korun. Firma má vlastní výzkum a školicí středisko. Spolupracuje s organizací Lékaři bez hranic, spolupořádá mezinárodní konferenci Medicína katastrof.