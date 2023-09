Ve Zlíně křtí knihu o dějinách města, historici je nevykreslují černobíle

Dvousvazková monografie nazvaná Dějiny města Zlína popisuje vývoj Zlína od jeho počátků až do roku 2000, kdy se stal centrem nově vzniklého Zlínského kraje.

První vydání vyšlo v limitovaném počtu jednoho tisíce kusů. „Součástí publikace je například nejstarší a dosud nezveřejněná fotografie města z roku 1879. Za nejpodstatnější inovaci ovšem považuji pohled na město v jeho dějinném vývoji se všemi proměnami,“ uvedl ředitel Státního okresního archivu Zlín David Valůšek, který je hlavním redaktorem publikace.

„Nevykreslujeme jej černobíle, ale snažíme se vhlédnout do jednotlivých epoch a vysvětlit to podstatné, co mnohdy ovlivňuje i náš dnešní život. Myslím, že vůbec poprvé se podařilo popsat složité, a přitom pestrobarevné a mnohovrstevnaté dějiny Zlína ve 20. století,“ dodal.

Monografie se ve své úvodní části věnuje místní krajině, fauně a flóře. Ukazuje podřevnické údolí ještě před příchodem člověka. Autoři se následně zabývají i prvními lidskými stopami v pravěku, raném středověku a objasňují přítomnost Keltů.

Nechybí popis okolnosti vzniku první písemné zmínky o Zlínu z roku 1322 či zachycení přerodu maloměsta na velké průmyslové město na začátku minulého století. Kniha vrcholí v době, kdy se Zlín stal metropolí nově vzniklého kraje.

Křest knihy se uskuteční dnes v 17 hodin v Kolektivním domě a dorazí na něj také někteří ze spoluautorů.

Publikace zde bude k zakoupení a od středy se bude prodávat v Městském informačním a turistickém středisku v budově radnice na náměstí Míru, infopointu Památníku Tomáše Bati, showroomu Živého Zlína na nádvoří zámku Zlín a online na shop.kulturazlin.cz. Vyjde na 2 999 korun.