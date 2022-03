Kopie, ale dokonalá. Ve Zlíně ukázali listinu s první zmínkou o městě

Není to originál, ale věrná kopie, takzvaná faksimile (z latinského fac simile = čiň podobně, pozn. red.).

„Laik však bez originálu nerozezná, že jde o věrnou kopii. Jen kdyby je měl vedle sebe, tak si asi rozdílů všimne,“ zmínil ředitel Státního okresního archivu ve Zlíně-Klečůvce David Valůšek. „Je například obtížné vystihnout odstín původního pergamenu a pečetí, byl by zřejmě vidět i rozdíl v ostrosti písma. Při sebelepší reprodukci se z originálu vždy něco vytratí,“ upozornil.

Původní listinu, která je uložena v Moravském zemském archivu v Brně, tvoří pergamen, což je vyčiněná ovčí nebo kozí kůže. Na ní je text psaný inkoustem, ve spodní, zpevněné části visí pečetě šlechticů, kteří byli svědky obchodní transakce.

Kopie se dá vytvořit obdobně: výrobou pergamenu i pečetí a použitím dobového inkoustu, což je ale z restaurátorského hlediska velmi náročné.

V případě zlínské listiny byl zvolen jiný, jednodušší a méně nákladný postup, ovšem i díky němu se podařilo vytvořit velmi kvalitní reprodukci.

Originál listiny byl nejprve precizně vyfotografován, snímek digitálně zpracován a potom vytištěn na papír, který se strukturou blíží pergamenu.

„To byl základ. Pak přišla na řadu komplikovaná práce restaurátorek, které vytištěnou listinu upravily tak, aby co nejvěrněji připomínala originál. V tomto případě se papír zdvojil a v jeho spodní části se vytvořila zesílená část, na které jsou pověšené pečetě, nikoliv na pergamenových, ale na papírových proužcích,“ přiblížil Valůšek.

„Pečetě byly odlity z přírodního vosku,“ doplnil.

Faksimile je natolik věrná, že zachovává i kazy a nedostatky originálu, pokud k nim během staletí došlo. Včetně novodobějších razítek archivářů.

Dva papíry se slepovaly proto, že originál je popsaný z obou stran. Na jedné je základní text, na druhé poznámky. Restaurátorky pak dodaly čerstvému dokumentu patinu. Výroba faksimile trvala dva měsíce a stála necelých 17 tisíc korun.

Originál je uložený ve tmě a chladu

Na zámku je uložena ve vitríně. A vzhledem k tomu, že nejde o originál, nevyžaduje žádné speciální teplotní, světelné či bezpečnostní podmínky.

Pokud by byla přístupná původní listina, musela by být například ve vitríně s nerozbitnými skly nebo by u ní stála ostraha. To vše byly důvody, proč se ve Zlíně rozhodli pro kopii.

„Vizuální zážitek lidí bude stejný a nemusíme řešit instalaci za náročných podmínek. Faksimile navíc může být vystavená déle,“ zmínil Valůšek.

Originální listiny jsou uloženy v depozitářích archivů, ve tmě a chladu. Když jsou vystaveny světlu, blednou a ztrácejí barvu. Musejí mít zajištěny stabilní podmínky a pokaždé, když jsou z nich vyjmuty, utrpí šok. V tomto případě to nastalo kvůli nafocení originálu listiny, která pak putovala zpět do chladu a přítmí Moravského zemského archivu v Brně. Tam po týdnu poputuje i faksimile.