S datovými schránkami se učí žít i zahrádkáři či včelaři, ale neradi

„Jako hlavní důvod pro zrušení živnostenského oprávnění žadatelé uvádějí, že nechtějí komunikovat prostřednictvím datových schránek. Dosud je nepoužívali, mnohdy jejich obsluze ani nerozumí,“ uvedla vedoucí živnostenského odboru zlínského magistrátu Naděžda Hasíková.

„Živnostenská oprávnění ruší ve větší míře lidé důchodového věku, ale chodí k nám i mladší žadatelé, kteří si dosud nechávali podnikání v záloze jako možný přivýdělek. Početní jsou také ti, kteří svou živnost přerušili a už neuvažují o jejím obnovení,“ doplnila.

Ve Zlíně od začátku roku zrušili přes 1 100 živností, přičemž za celý loňský rok to bylo jen 464. Za loňský rok v krajském městě přibylo 253 živností, na začátku tohoto roku jich celkem bylo 28 250.

Ve Vsetíně letos zrušili 509 živností, loni to bylo 303. V Uherském Hradišti to je letos 850, loni 445 a v Kroměříži 489 letos a loni 500, z toho 150 v prosinci, kdy už lidé začali reagovat na povinnost mít datovou schránku.

„Tento zájem se začal v lednu stupňovat a zatím největší zájem živnostenský úřad zaznamenal v tomto týdnu. Denně nabírá v průměru padesát podnětů s tím, že zpracování probíhá po úředních hodinách,“ upřesnil mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

„Pracovnice oddělení registrace pracují s vysokým nasazením, podnikatelům vycházejí vstříc, aby se řízení o zrušení ukončilo v co nejkratší lhůtě,“ poznamenal mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Všude platí, že nejvíce se ruší volná živnost (výroba, obchod, služby) a řemeslné živnosti (zámečnictví, nástrojařství, opravy silničních vozidel, holičství, kadeřnictví, hostinská činnost).

Ve Zlíně je obsazeno na dva týdny dopředu

Datové schránky stát naordinoval od ledna právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám. Zrušení živnosti je jediná cesta, jak se této povinnosti lidé vyhnou. Ve Zlíně ale stráví při čekání na živnostenském úřadě klidně i tři až čtyři hodiny. „V provozu jsou všechna pracoviště, čekárna je vybavená dalšími židlemi a zájemci dostávají vodu na občerstvení,“ řekl mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Proto lidem radí, aby se před návštěvou objednali. Registrační systém je však na dva týdny obsazený. A dá se očekávat, že nápor bude trvat do konce března, kdy budou lidem přicházet poštou aktivační kódy k datovým schránkám. Registrační systém lidem doporučují i na úřadech v dalších městech.

Datová schránka je virtuální služba, kterou lze komunikovat se státem elektronicky. Její využívání je ale podmíněno jistou znalostí informační techniky, vlastnictvím počítače nebo chytrého telefonu. Pokud někdo ze zákona musí datovou schránku mít, úřady s ním budou komunikovat výhradně touto cestou.

Platí to i v případě, kdy si ji neaktivuje. A když si její majitel zprávu do deseti dnů nepřečte, považuje se za doručenou. Říká se tomu fikce doručení. „Datovku“ je přitom nutné neustále otevírat, neboť z ní zprávy po třiceti dnech mizí.

Datovku pohlídají děti či vnoučata

Nově ji musejí mít také představitelé spolků – včelařských, zahrádkářských, mysliveckých či hasičských. Ti jsou jako právnické osoby registrované u rejstříkového soudu. V těchto případech jde většinou o starší lidi. „Sdílím názor starších kolegů, kteří měli dříve obavy z e-mailové komunikace a teď ji mají z datových schránek. Respektujeme však zákon,“ reagoval předseda vsetínského zahrádkářského spolku Vítězslav Kotas.

Se staršími členy to řeší tak, že by datové schránky obsluhoval jejich vnuk či syn, který si s počítači více rozumí. Stačí, když bude mít přístupový kód, který majitel schránky obdrží poštou. Zároveň ale platí, že vedení spolků zejména na lokálních úrovních s úřady komunikují jen minimálně.

Předseda zlínských včelařů Jiří Kalenda si datovou schránku z pozice své funkce zřídí. Vadí mu však, že už to bude jeho třetí. Jednu má jako občan, druhou jako živnostník. „Zdá se mi to v tomto smyslu nesladěné. Navíc pro lidi, kteří nejsou dostatečně gramotní ohledně počítačů, to může být problém,“ řekl Kalenda.

Pokud se někdo chce této povinnosti vyhnout, má vedení spolků opustit. „Lidé, co jsou statutáři, datovku musí mít ze zákona a nelze jim ji znepřístupnit. Museli by se nechat odepsat z orgánů společnosti, to je jediná možnost,“ uvedla mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.