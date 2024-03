„Šel jsem kolem.“ Lidé zneužívají úrazovku ve Zlíně, stěžují si lékaři

Každý den tady lékaři řeší širokou škálu zranění, úrazů a zdravotních problémů. Nejčastěji naražení, pády, řezné rány, tržné rány, zlomeniny, rozbité hlavy, často v kombinaci s intoxikací alkoholem. Pak také bolest zad, bolesti v krku, kašel, vyrážku, močová infekce, dušnost, kolaps, bolesti na hrudi, celkové zhoršení zdravotního stavu.

Tímto „místem prvního kontaktu“ projde denně v průměru 188 lidí. Až dvacet procent z nich by přitom do nemocnice vůbec přijít nemělo. Jejich počet se v posledních letech zvyšuje a lékaři už mluví o zneužívání urgentního příjmu.

„Často řešíme běžné bolesti zad, obyčejnou vyrážku bez jakýchkoli doprovodných příznaků, klíště, třísku, rýmu, bolest v krku a podobně. Nedávno tady byla paní s tím, že spolkla kousek plomby. Přivezla ji záchranka,“ přiblížil primář urgentního příjmu Baťovy nemocnice Michal Pisár.

A případů je víc. Jsou třeba pacienti, kteří berou dva dny antibiotika a v noci se přijedou zeptat, jestli si lékaři myslí, že fungují dobře. Přicházejí se štípancem od hmyzu, s měsíc trvající bolestí břicha, dlouhodobou bolestí zad, bolestí v krku. Každý den pak lékaři slýchají věty typu: Šel jsem kolem, tak jsem si říkal, že se zastavím, protože mě už týden bolí hlava.

„Těch situací je spousta, v posledních letech přibývá například pacientů, kteří z nějakého důvodu nemají praktického lékaře. Pro ty je nejjednodušší přijít na urgent, kde se nemusí nijak registrovat. V současné době se to týká často cizinců, denně řešíme jejich běžné potíže,“ popsal primář.

Přitom urgentní příjmy mají podle ministerstva zdravotnictví jasnou funkci – pomáhat pacientům s náhle vzniklým závažným postižením zdraví, v přímém ohrožení života a s náhlou změnou zdravotního stavu. Přijít mohou sami, nebo je přiveze záchranka.

Zdravotníci se cítí vyhořelí a frustrovaní

Na druhou stranu i někteří pacienti mají s tímto pracovištěm nepříjemné zkušenosti. Na sociálních sítích se objevují diskuse o arogantním chování lékařů a sester nebo mnohahodinových čekacích dobách.

„Oficiálně jsem se s takovou stížností ale nesetkala. Slyšela jsem nicméně stížnosti na dlouhé čekání. A když člověku není zrovna dobře, tak to prožívá daleko citlivěji. Na druhou stranu je potřeba říct, že lidé by měli vždycky zvažovat, jestli je nutné na urgent chodit,“ konstatovala krajská zastupitelka Alena Gajdušková, která je první viceprezidentkou pacientské organizace.

„Lidé by si měli spíše zvyknout na to, aby využívali preventivní vyšetření, které může jejich problémy odhalit ještě předtím, než z nich vznikne velký problém. A také by neměli odkládat návštěvu praktického lékaře, aby se jejich stav zbytečně dál nezhoršoval,“ poukázala.

I zdravotníci ale připouštějí, že kvůli zneužívání úrazovky se cítí vyhořelí a frustrovaní. Častěji vznikají konflikty, kdy pacient něco očekává, ale lékař s tím v dané chvíli není schopný mnoho udělat.

„Musíme preferovat pacienty, kterým opravdu něco je a potřebují naši okamžitou pomoc. Nejsme pak schopni se ihned věnovat těm, u nichž došetření jejich problému může proběhnout mimo urgentní příjem,“ dodal Pisár.