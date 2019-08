Dilema s vousy. Oslovíte s nimi ženy, ale vyděsíte děti, tvrdí studie

Sami vědci přiznávají, že jejich zájem o vousy a jejich význam a roli nebyl v minulosti právě nejsystematičtější. Poslední dekáda však přinesla změnu. Jednou z klíčových studií přitom byla práce Barnabyho Dixsona z University of Queensland. Jeho studie nazvaná Beards and the Big City, Vousy a velké město, nebere fenomén zarostlých mužských tváří rozhodně na lehkou váhu.

Všímá si toho, že vousy jsou běžnější ve větších, nahuštěnějších městech s více obyvateli – kde je tedy též vyhrocenější konkurence na pracovním trhu i v dobývání žen. A to podle autora práce rozhodně není náhodou. „Vousy jsou sociálním tlampačem, zesilovačem mužnosti v kontextu přecpaného prostředí, v němž se snažíte být vpředu,“ soudí Dixson.

A s touto hypotézou v zádech nám musí být zřejmé, že náhodou není ani to, že se vousatý trend objevil v roce 2007, tedy kolem data výronu prvních příznaků globální finanční krize. Ano, podle autora studie sloužily vousy jako přednost v konkurenčním boji o pracovní místa na nejistém trhu. A pánové neměli důvod zbavit se jich ani potom, když projevy krize odezněly, vousy se prostě mezitím staly módou.

Padající čísla nešťastných výrobců pomůcek na holení to potvrzují. Hlavní finanční šéf Procter & Gamble Jon Moeller to ve své tiskové zprávě k obchodům své společnosti netají, za „kontrakci trhu s holicími strojky žiletkami“ podle něj může „nižší frekvence holení se“. Server gq.com dodává, že v Americe poptávka po produktech na holení klesla mezi lety 2015 a 2018 o 11 procent, zatímco trh s žiletkami a strojky se smrštil z 2,4 miliardy dolarů na 2,2 miliardy.

Změnu přináší puberta

OBRAZEM: Vousáči opět změřili síly v Texasu Všechny byly samozřejmě dlouhé a pěstěné, ale jen to nestačilo. Mužné ozdoby tváří na Světovém šampionátu vousů a knírů bylo též třeba vytvarovat do působivých a nápaditých útvarů.



Tolik skryté motivace vedoucí k vousáčství a jeho dopady na byznys. Jak však vousy plní očekávání svých nositelů, posilují jejich auru mužnosti? Pokud jde o ženy, výsledky výzkumu jim fandí. Například studie z roku 2016, vydaná v Journal of Evolutionary Biology, shledala, že dámy vidí zarostlé muže jako jednoznačně atraktivnější. Nejvíce jim podle výsledků imponovali pánové s odrostlejším strništěm, následovali muži s „mladším“ strništěm, na třetí příčce byli vlastníci plnovousů. Až po nich si ženy vzpomněli na oholené pány.

Přinejmenším dospělí lidé se tedy s vousy spojují sílu, maskulinitu. Jenže nemění se to, jak na nás vousy působí, s věkem? Právě onu otázku si položila kolegyně Barnabyho Dixsona Nicole Nelsonová a její spolupracovníci. „Zajímalo nás, zda se všechna tato očekávání objevují až v dospělosti, nebo zda jsou s námi po celý život,“ vysvětluje.

Odložte strojky. Ženy přitahuje plnovous a strniště Zapomeňte na svou alergii na hipstery i okázalý nezájem o módní trendy. Plnovous a strniště jsou podle vědy vaší konkurenční výhodou v klání o ženy. První typ porostu vám pomůže ke stálému vztahu, druhý zvýší šance na románek bez dlouhodobých ambicí.



Aby to zjistili, vzali si k ruce 470 dětí, od těch nejmenších po teenagery. Ukazovali jim vždy dvojice fotografií téhož muže, na jedné měl vousy, na druhé byl hladce oholen. A ptali se jich: „Který vypadá silnější?“ „A který starší?“ Dokonce i malé děti obě vlastnosti přiřazovali vousáčům. Otázka „Který vypadá lépe?“ však přinesla změnu. Drtivá většina malých dětí na vousaté pány neukázala, říká studie.

„Vousy se nelíbily už dětem, jimž byl rok a devět měsíců. A jak stárnou, zhruba do věku třinácti let, nemají vousy rády ještě víc,“ líčí Nelsonová na serveru npr.org. To však není celý příběh. Její tým detekoval i věk, kdy se náhled dětí začíná převracet. Změna přichází, náhle, kolem puberty. „Dětem se začínají vousy líbit a posuzují je tak jako dospělí,“ objasňuje.

A dodává, že se spolupracovníky podnikla další dodatečné výzkumy. Při jednom děti zapojila do příběhu o magickém ostrovu s mnoha výzvami, měly si přitom vybrat, jaké muže by si vybraly na pomoc s rozličnými úkoly. Na ty, které vyžadovaly sílu, si vybíraly vousáče, na ty, které obnášely například důvěryhodnost, naopak hladce oholené postavy. „Se silou si tedy děti spojují vousy od velmi raného věku. Zdá se však, že vousům v žádném případě nedůvěřují,“ shrnuje Nelsonová.