Zelený drahokam spadl z nebe. Vltavíny jsou českým a moravským unikátem

Cesta vltavínů dolů, nahoru a zpět

Před 15 miliony let dopadl na Zemi meteorit o průměru 1 km; skončil na dvou místech dnešního Bavorska. Následný přenos kinetické energie roztavil už existující podložní horniny a vymrštil je do atmosféry, kde zesklovatěly a ztuhly do různých tvarů. Úlomky pak letěly zhruba 450 km od místa původního nárazu a přistály na jihu Čech a Moravy. Za letu v mnohých vznikly i zdobné bublinky, leč strukturu jejich povrchu ovlivňovaly až na zemi pohyby štěrkopísků a kyselost půdy. Tak vznikly vltavíny.