Psychopati jsou sexy. Přitahují ženy, ale jen na moment, tvrdí studie

Tak zcela nový fenomén však nezkoumala. „Například kliničtí lékaři a psychologové pracující ve vězeních již dlouho vědí, že vězni s psychopatickými rysy se často velmi houževnatě snaží o sexuální styky s vězeňským personálem – a velmi často úspěšně. A navzdory tomu, že by zaměstnanci měli být vybaveni nástroji, jak zabránit tomu, aby byli podvedeni manipulací a šarmem, které psychopatičtí muži dokážou vyvinout, zatímco patří mezi nejnásilničtější a nejvýbušnější trestance,“ uvedl serveru PsyPost vedoucí studie Kristopher Brazil.

Proč tomu tak je? Psychopaté dokážou na trhu své konkurenty ucházející se o ženy předčit tím, že vlastnosti, rysy, o nichž ví, že jsou pro dámy atraktivní, umějí dávat najevo vyzývavěji.

Styl, který funguje

Odborníci z kanadských Brock Univeersity a Carleton University si ve svém pokusu vzali k ruce šestačtyřicet mužů ve věku od sedmnácti do pětadvaceti let. Zpovídali je o tom, jak by chtěli, aby vypadalo jejich první rande, co je podle nich důležité ve vztahu, hodnotili, nakolik vykazuje jejich osobnost psychopatické rysy. Též se však zabývali jejich sociální inteligencí a pohledem na sex.

S vybranými muži poté pořídili krátké videoklipy, které předložili sto osmi ženám. Ty měly hodnotit atraktivitu a sebevědomí jednotlivých účastníků pokusu, stejně jako to, nakolik jsou sexy. A ano, drtivě vyhráli ti pánové, kteří v sobě nosili nejvýraznější psychopatické rysy. I poté, co výsledky vědci očistili od vlivu fyzické přitažlivosti.

Psychopaté mají osobnostní styl, který při flirtování funguje, shrnuje výsledky server Unilad. Magazín Big Think pak upřesňuje: Muži s psychopatickými znaky dokážou při rychlých sociálních setkáních zahrát, předvést rysy, které si ženy žádají, lépe než ostatní.

Podle Brazila to může být tím, že jsou sebevědomější, uvolněnější nebo přesně vědí, co ženám říkat. Nejvíce přitom ženy na mužích se silnými psychopatickými rysy oslovovaly znaky jejich životního stylu, že byli bez zábran, lákalo je vzrušení a dobrodružství, nebyli svázaní odpovědností. Proč? „Jednou z možností je, že tyto rysy dělají muže v konverzacích zajímavější, zábavnější. Jejich nositelé tak účinně vysílají signál, že jsou vzrušující partneři. A ženy při seznamování se s krátkodobým kontextem odpovídají preferováním oněch rysů,“ píšou autoři studie, která vyšla v magazínu Evolutionary Psychological Science.

A zjištění dovozují k provokativní a zpochybňující otázce: je psychopatie „porucha“? Z hlediska evoluční perspektivy totiž skýtá, jakkoli je chladná, manipulativní a nemorální, výhody. „V tomto osobnostním stylu spočívá něco, co může poskytovat individuální benefity, jakkoli to s sebou nese i náklady a ztráty. A to nás nutí domnívat se, že to není nemoc,“ uvádějí autoři studie. A dodávají, že právě proto psychopaté ve společnosti přežívají.

Krátkodobé žně, dlouhodobá poušť

Jedním dechem však odborníci znovu zdůrazňují, že jsou nositelé psychopatických znaků vystaveni enormním rizikům a platí za ně značnou cenu. „A to vysvětluje, proč není psychopatických víc lidí,“ objasňuje Brazil a napovídá: „Psychopaté nikdy nezapadnou, v dlouhodobém měřítku, do nějaké sociální skupiny. Jejich vztahy s ostatními jsou sporadické. Když o něco opravdu půjde, budou mít jen zřídkakdy někoho vedle sebe.“

V tom je klíč k pochopení „výhod“ a ztrát života s psychopatií. Mužům mohou její rysy pomáhat v krátkodobém horizontu. Často díky strategii zvané „bombardování láskou“, kdy na začátku vztahu zahrnují partnerku lichotkami, doklady „lásky“, neustálou komunikací. Nakonec však fasáda brzy spadne a odhalí se, že nejsou schopni intimity.

V dlouhodobém horizontu jsou tedy neúspěšní. Nejenže častěji podvádějí, též jsou častěji podváděni sami. To, že psychopaté platí za svůj krátkodobý úspěch těžkou cenu, je třeba podle autorů studie připomínat. „Na potenciální výhody ’investice’ do psychopatických rysů mladí muži doplácejí negativními následky,“ zdůrazňuje Brazil.

A vší silou se se svým týmem snaží vyvarovat se toho, aby jeho práce psychopatii zpopularizovala nebo ospravedlňovala. „Náš výzkum by měl být využitý k podpoře zdravějších vztahů tím, že se zaměříme na porozumění svůdnosti psychopatie při formování vztahů. Náš výzkum poukazuje na to, že v první řadě je zapotřebí objasňovat předzvěsti a vývojové cesty, které dávají psychopatii vyrůst,“ uzavírají.

A server Unilad varovně připomíná slova hlavní postavy filmu Americké psycho Patricka Batemana: „Mám všechny znaky lidské bytosti, krev, maso, kůži, vlasy. Nemám však jedinou, jasnou, identifikovatelnou emoci.“