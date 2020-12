Policisté riskují životy, zbraně potřebují, říká instruktor střelby a boje

Jak se bývalý český policista dostane k tomu, aby cvičil bezpečnostní sbory po celém světě?

Začalo to už v roce 2004, kdy jsem dostal nabídku cvičit policejní instruktory v Afghánistánu. Tenkrát jsem ještě stále dělal u policie a musel jsem si na to vzít řádnou dovolenou. Bylo to docela vtipné. Při jejím vypisování se zaznamenává i místo pobytu. Když jsem žádost dával vedoucímu a on zahlédl Afghánistán, jen na mě vytřeštil oči. Byl to ale bezvadný šéf, dával mi v tomhle ohledu volnost, proto jsem s tím mohl začít. Za nějaký rok jsem mu na žádanku vypsal místo pobytu Kongo, to už jen mávl rukou.