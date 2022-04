Goyův obraz ukradl nenápadný důchodce. Loupeží chtěl docílit zrušení poplatků

Když v roce 1962 vstoupila do kin vůbec první bondovka Dr. No, diváci nejen ve Velké Británii objevovali na plátně řadu odkazů a vtípků, které pro ně filmaři připravili. Jedním z nich byla scéna, kdy mladý Sean Connery coby agent Jejího Veličenstva vstupuje do luxusního tajného hnízda hlavního padoucha na Jamajce a vedle mramorového schodiště spatří stojan s Goyovým portrétem vévody z Wellingtonu. Slavný obraz byl o rok dříve ukraden, kriminalisté dosud neměli jedinou stopu a nikdo netušil, co se s ním stalo. „Aha, tak tady je,“ prohodil agent 007.