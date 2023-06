KOMENTÁŘ: Za chvíli vše bude v ženském rodě. Nedlužíme totéž i mužům?

Nedávno jsem se díval na pořad, který sleduju pravidelně. Moderátorka přivítala hosta... a pozor, teď už jsme u kamene úrazu. Hostem totiž byla opět žena. A tak moderátorka pravila, že vítá hostku. Proč ne? Sice je to nezvyklé, ale dalo se to pochopit. Rozhodně jsem tápal mnohem míň, než kdyby řekla, že vítá hostii. To bych se poohlížel po nějaké oplatce. Takhle mi bylo ze souvislosti i té jazykové podobnosti se slovem host jasné, že hostka je ta druhá žena. Příště nad tím nebudu muset ani přemýšlet a možná mě napadne, že přišla hostka, ještě dřív, než to moderátorka vyřkne.