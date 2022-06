Vikinská loď je geniální kousek. Je to ušlechtilá práce, říká jejich stavitel

Seveřan je obsazen světovými hereckými esy, jako jsou Nicole Kidmanová nebo Willem Dafoe, ale je nevídaně mystický, divadelně básnický a přitom syrově krvavý. Jak se vám líbil?

To, co jsem viděl, jsem nečekal. Je to hodně alternativní ztvárnění vikinského tématu, ale my si těžko umíme představit, jak se tehdy doopravdy žilo. Takže úzká vazba vikingů na přírodu a mystiku, kterou ve filmu celou dobu vidíte, může mít k realitě blíž než popisný seriál, kde se tvůrci soustřeďují na děj a vztahy mezi lidmi. Vztah ke světu bohů, který svět lidí ovlivňuje, byl tehdy hrozně silný a Seveřan je příjemná změna – právě na tohle klade důraz. Zanechal ve mně hluboký dojem.

Ideální je pracovat s Američany. Nikdy vás nenutí dělat blbosti, které pak nefungují. Skvěle se nám proto dělaly lodě do Hry o trůny, do Vikingů i do Seveřana.