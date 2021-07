Povstání proti tyranskému králi. Historický film Templář zdarma

V roce 1215 vládl král Jan řečený Bezzemek Anglii už po dobu šestnácti let. Do dějin se jeden z nejničemnějších monarchů zapsal tím, že prohrál válku s Francií, zavedl nehorázné daně a obcoval s manželkami baronů. Ti se nakonec proti králi vzbouřili a jejich povstání přerostlo ve tři roky trvající krvavou občanskou válku.

Česká stopa Ve filmu se představil také herec českého původu Vladimír Kulich, a to ve významné roli – zahrál si velitele dánské armády. Pražský rodák se díky své výrazné fyzické konstituci objevil v mnoha mezinárodních projektech, včetně filmů Vikingové z roku 1999 nebo Equalizer (2014).



I díky pomoci templářských rytířů byl nakonec král Jan se svou armádou poražen. Směl setrvat na trůnu, ale pod jednou podmínkou: musel podepsat dokument, který určoval práva a privilegia všech svobodných lidí a ve svém důsledku omezoval královu moc. Magna Charta byla zpečetěna u Runnymede 15. června léta Páně 1215.



Tato událost vešla do dějin, už se ale trochu zapomnělo na to, co král udělal poté. Nespokojen s omezením své moci povolal do země armádu dánských žoldáků, aby mu pomohla ztrestat ty, kteří jej o moc připravili. Právě o tom film Templář vypráví.



Aby mohl Jan pochodovat na Londýn, nejprve potřebuje obsadit strategicky klíčový hrad Rochester. Ten už ale drží hrstka odbojných ozbrojenců, vedená baronem de Albany a templářským rytířem Thomasem Marshalem. Dokážou ho proti dánské přesile udržet do příchodu vojenských posil z Francie?



Historické akční drama natočil britský režisér Jonathan English, jemuž se podařilo získat prvotřídní herecké obsazení. Diváci uvidí Briana Coxe, Jamese Purefoye, Paula Giamattiho, Dereka Jacobiho a řadu dalších známých tváří.