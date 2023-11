Pro mě jako pro sportovce je kratom lepší alternativa než kofein, říká Leo Brichta

Kratom – v posledních letech je tato rostlina původem z Indonésie skloňována napříč českými médii poměrně často. Mnoho lidí si pod tímto označením představí něco špatného, co hlavně u starší generace probouzí negativní emoce. Je to výplodem neznalosti, nebo si to tato surovina opravdu zaslouží?