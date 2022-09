Víme, jak stavět byty, ale nebude se to líbit všem, míní lídr Pirátů

Svoji pozici by chtěli posílit. „Chtěli bychom se dostat přes deset procent,“ plánuje Robenek. „Pro Piráty není problém, aby přijali odpovědnost za řízení dalších oblastí na radnici.“

Proč člověk, který pomáhá lidem v nouzi, vstoupí do politiky?

Vnímal jsem složitou situaci dobrovolnických spolků, neziskových a výchovných organizací, které nemají ve Zlíně dostatečnou podporu. A když člověk považuje něco za nedokonalé, měl by se to pokusit změnit. Obecně se dá říci, že vnímám velké rezervy v tom, jak je město řízeno.

To zní zvláštně od člena strany, která se na řízení města čtyři roky podílí, nemyslíte?

Rozumím tomu, ale řízení města je rozděleno na oblasti, které mají na starosti jednotliví radní. Například dopravu, školství nebo IT, jak je tomu u Pirátů. Přijímat zodpovědnost za vše jen proto, že jsme členy koalice, mi nepřijde férové.

Není pak férovější odejít z rady, když nepracuje tak, jak si představujete?

Nabízí se to, ale musíme zvážit, jestli by náš odchod městu pomohl. I s ohledem na to, jací lidé by přišli po nás. A je také třeba říci, že vzhledem k volebnímu zisku jsme si v koalici nemohli diktovat podmínky.

Chcete ve vedení města posílit?

Předvídat volební výsledek s ohledem na to, co se děje na vládní úrovni a jaká je nálada mezi voliči, je velmi obtížné. Chtěli bychom se dostat přes deset procent. Pro Piráty není problém, aby přijali odpovědnost za řízení dalších oblastí na radnici.

Průzkumy ukazují pokles preferencí Pirátů. Přisuzujete to tomu, že má velmi nízkou podporu celá vláda, v níž působí?

Ano. Jde především o energetickou krizi. Lidé mají veliký strach z budoucnosti. A zcela pochopitelně, protože vláda jim nenabízí jistotu podpory. Věřím ale, že Zlín bude ohledně volebních výsledků Pirátů trochu jinde než ostatní města, protože se přece jen kauzy ostatních stran poměrně úzce dotýkají právě i Zlína.

Máte na mysli hnutí STAN, které může doplatit na aféru kolem pražského dopravního podniku, do níž byl zapletený i zlínský podnikatel Michal Redl, jenž má k hnutí blízko?

Nabízí se to. Lidé bedlivě sledují dění kolem kauzy Dozimetr a myslím si, že se to projeví i na volebních výsledcích STAN ve Zlíně. Pro nás by bylo na zvážení, jestli bychom s nimi šli do koalice. Každý, kdo politiku sleduje, dobře ví, že místní vztahy Pirátů a STAN nejsou ideální.

V čem se vám nejméně líbí způsob řízení města?

Největší problém vnímám v pomalé přípravě projektů, ať už v oblasti dopravy nebo městského bydlení. Nelíbí se mi také extrémně vysoké ceny nemovitostí v poměru k výši průměrné mzdy, která je jedna z nejnižších v republice. A to se nezmění ničím jiným, než výstavbou bytů ve větším měřítku.

Chtěli byste ve velkém stavět městské byty?

Pro nás je skvělá varianta výstavby městských bytů, případně i výstavba developerů. Ale jen za té podmínky, že to nebudou klasické rezidenční byty, které neřeší dostupnost bydlení pro mladé a studenty.

Kolik bytů byste chtěli postavit za volební období?

Čísla nemáme, záleží na tom, kolik zůstane prostředků v investiční části rozpočtu. Ale chceme tlačit ceny dolů, i na úkor toho, že to nebude splňovat standardy běžného nového bydlení. Šlo by o prefabrikované byty, které se dají budovat v poměrně krátkém čase a jejich cena je jen 50 až 60 procent běžné ceny bytů. Některé domy by měly osm bytových jednotek, některé dvacet. Záleželo by na zvolené variantě i lokalitě a tamní infrastruktuře. Je to odvážný krok, který se nebude líbit všem.

Jiří Robenek Narodil se v roce 1989, vystudoval zlínské gymnázium a poté získal neakademický titul MBA z oblasti IT marketingu. V této oblasti také pracuje. Za Piráty kandidoval před čtyřmi lety na 27. místě. Před dvěma lety se rozhodl, že se jim chce věnovat naplno. Ve volném čase působí ve skautu, je zakladatelem Skautského krizového centra ve Zlíně.

V programu máte uvedeny další kroky, které mají vést k větší transparentnosti, například byste chtěli zveřejňovat jmenovité přehledy zastupitelů s tím, jak hlasovali. Co dál?

Chceme Zlín zapojit do systému Cityvizor, který umožňuje komukoliv zvenčí, aby si rozklikal rozhodnutí zastupitelů až na úroveň faktury. Chtěli jsme to už v minulém volebním období, ale nepodařilo se nám to v radě prosadit.

Jaké zlepšení v oblasti digitalizace chystáte?

Tak například v městských lázních budeme chtít prosadit to, aby si lidé mohli na čipové karty na vstup nahrát kredit, aniž by tam museli přijít. Některá města to řeší tak, že si online vyřídíte žádost a domů vám přijde nabitý náramek s kreditem. Další možností je, že vše je v mobilu. To považuji za ideální řešení. Nevidím důvod, proč by se to nemohlo týkat i vstupenky do divadla.

Bude mít město dost peněz na investice s ohledem na současnou situaci?

Dnes bude těžší projekty realizovat. Uplynulé roky, které byly ekonomicky silné, jsou pryč. Město je bohužel zaspalo. Zvýšené náklady v městských firmách proškrtají investiční rozpočet na polovinu, možná i víc. Rozvoj města se zastaví, dokud nebude vyřešená situace s energiemi. Pro nás jsou byty na prvním místě a další investice jsme ochotni pozdržet.

V této době se nabízí zdražování služeb města. Byl byste u některých pro?

Chceme zdražovat tam, kde je služba nadstandard, třeba v městských lázních nebo v divadle. U jednorázových poplatků například za svoz odpadu se navýšení nebráníme.