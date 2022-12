Je čas pomoci našim lidem. A tady to jde ztěžka, nefunguje to, řekl Babiš

Babiš v Rozstřelu kritizoval českou vládu, že se příliš angažuje v pomoci Ukrajině na úkor českých občanů. „My nejsme ve válce, my pomáháme,“ řekl Babiš k válce, kterou rozpoutalo Rusko, když napadlo Ukrajinu. Tvrdí, že lidé mají pocit, že je tady ukrajinská a ne česká vláda.

Česko patří mezi zeměmi Evropské unie spolu s Polskem a třemi pobaltskými státy (Estonsko, Lotyšsko, Litva) k těm, které prosazují největší pomoc Ukrajině čelící Putinově válce.

„Je čas pomoci našim lidem. A tady to jde ztěžka, nefunguje to,“ prohlásil v Rozstřelu Andrej Babiš.

V sérii předvolebních Rozstřelů portál iDNES.cz postupně vyzpovídá všech devět prezidentských kandidátů.

Neshoda se Zemanem na zrušení superhrubé mzdy

Babiš také v Rozstřelu iDNES.cz řekl, že s prezidentem Milošem Zemanem totálně neshoduje v názoru na zrušení superhrubé mzdy.

„Jsem přesvědčen, že jsme udělali dobře,“ prohlásil bývalý premiér. Superhrubou mzdu zrušili v minulém volebním období společně poslanci ANO, ODS a SPD, když to navrhl právě Babiš.

I když se v názoru na superhrubou mzdu totálně neshodnou, Zeman v neděli po setkání s šéfem ANO podpořil Babišovu kandidaturu na Hrad. „Já vycházím z toho, že ze tří favoritů prezidentské volby dva mají prakticky nulovou politickou zkušenost. Vycházím dále z toho, že prezident je hlava státu a tedy vrcholný politik, a podobně se nenecháte operovat chirurgem, který nevystudoval medicínu. Tak asi nebudete chtít za prezidenta někoho s nulovými nebo téměř nulovými zkušenostmi,“ řekl Zeman v rozhovoru pro Radiožurnál.

Prezident by měl podle Babiše nechat jmenování nového šéfa Ústavního soudu až na svého nástupce. „S takovým velkým předstihem by to určitě nebylo úplně ideální,“ řekl bývalý premiér. Mandát současného šéfa Ústavního soudu Pavla Rychetského skončí příští rok v době, kdy už bude mít Česko novou hlavu státu.

Podivil se nad tím, že jeho protikandidáti sázejí na kartu „antibabiš“, tak jako strany při volbách do Sněmovny, „Kdyby Babiš nekandidoval, co by vlastně nabídli lidem?“ řekl expremiér o svých soupeřích.