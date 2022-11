Vybudoval gigant, sráží ho soudní proces. Babiš slibuje férového prezidenta

Andrej Babiš se narodil 2. září 1954 ve slovenském hlavním městě. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě, konkrétně obchodní fakultu se zaměřením na zahraniční obchod.

V roce 1978 nastoupil do podniku zahraničního obchodu Chemapol Bratislava. Na podzim 1985 byl vyslán jako delegát slovenské společnosti Petrimex do Maroka, kde zastupoval přibližně 15 podniků zahraničního obchodu (PZO), mezi nimi například Lignu či Motokov.

V roce 1991 se vrátil do Petrimexu v Bratislavě, kde působil jako ředitel obchodní skupiny dovážející veškeré suroviny pro výrobu hnojiv. V obchodu s hnojivy později začal podnikat.

Údajná spolupráce s StB

Před listopadem 1989 byl Babiš členem komunistické strany. Podle dokumentů slovenského Ústavu paměti národa (ÚPN) se v roce 1980 stal důvěrníkem Státní bezpečnosti (StB) a o dva roky později ho komunistická tajná policie získala ke spolupráci jako agenta s krycím jménem Bureš. Babiš vědomou spolupráci s StB vždy popíral a v roce 2012 podal na ÚPN žalobu.

Slovenské nižší soudy mu nejprve daly za pravdu, po zásahu ústavního soudu ale Babišovu žalobu, že je evidován jako agent, neoprávněně zamítly. Premiér se prostřednictvím ústavní stížnosti snaží zvrátit rozhodnutí slovenských soudů. V listopadu 2019 ústavní soud jeho stížnosti v podstatné části vyhověl a slovenské soudy se Babišovou kauzou budou muset znovu zabývat. V prosinci 2018 Babiš neuspěl s žalobou na Slovensko u Evropského soudu pro lidská práva.

Letos v červnu bratislavský krajský soud v obnoveném líčení zamítl Babišovu žalobu, že je neoprávněně veden v archivních svazcích někdejší StB jako agent. Soud svůj verdikt v souladu s dřívějším rozhodnutím ústavního soudu zdůvodnil tím, že žalovanou stranou nemá být slovenský Ústav paměti národa. V říjnu Babiš podal dovolání proti rozsudku ke slovenskému Nejvyššímu soudu.

Společnost Agrofert

V roce 1993 založil Babiš společnost Agrofert, jehož byl stoprocentním akcionářem. O rok později získal od americké Citibank úvěr ve výši čtyř milionů dolarů a začal nakupovat sklady, zemědělské podniky, výrobu hnojiv a chemie.

Během let vyrostla skupina Agrofert v gigant, který podniká v Česku a na Slovensku prostřednictvím více než dvou set firem a zaměstnává přes 20 tisíc lidí. Je vládcem českého zemědělství a potravinářství, podniká také v chemickém průmyslu, obnovitelných zdrojích nebo lesnictví.

V červnu 2013 společnost Agrofert koupila mediální skupinu MAFRA, pod kterou spadá také deník MF DNES i portál iDNES.cz.

V roce 2016 byla i přes prezidentské veto schválena změna zákona o střetu zájmů, přezdívaná též lex Babiš, která vládním činitelům zakazuje vlastnictví médií a přijímání státních dotací prostřednictvím jejich firem. V roce 2017 tedy Andrej Babiš převedl majetek svých firem do dvou svěřenských fondů.

V roce 2020 vyčíslil časopis Forbes Babišův majetek na 74 miliard korun. Na žebříčku nejbohatších Čechů zaujal 4. místo.

Hnutí ANO

Na podzim roku 2011 promluvil Andrej Babiš v médiích o systémové korupci, která prorostla veřejnou správou. Jeho vystoupení vyvolalo ohlas tisíců občanů a vznikla iniciativa Akce nespokojených občanů. Na základě jejich požadavků byla sepsána Výzva, která shrnovala základní myšlenky, jež daly také obsah sdružení ANO, které vzniklo následně v listopadu 2011.

S rostoucím počtem příznivců se ozývaly hlasy, které doporučovaly přímé zapojení do politiky. V květnu bylo ANO registrováno jako politické hnutí, které se může účastnit demokratických parlamentních voleb. Od srpna 2012 je Babiš předsedou tohoto hnutí.

Na podzim 2012 vyslalo ANO sedm kandidátů do senátních voleb, ale žádný z nich neuspěl. V předčasných volbách v roce 2013 získalo uskupení téměř milion hlasů, což je historicky nejvyšší počet pro nový politický subjekt v dějinách České republiky.

Mezi lety 2014 a 2017 působil Babiš jako ministr financí v Sobotkově vládě. V roce 2016 získal ocenění Ministr financí roku pro oblast rozvíjejících se evropských ekonomik.

Řádné volby do sněmovny v roce 2017 ANO vyhrálo s více než 1,5 miliony hlasů. Začátkem prosince 2017 prezident Miloš Zeman jmenoval Andreje Babiše premiérem, který se tak stal dvanáctým předsedou vlády v historii České republiky. O několik dnů později prezident jmenoval i jeho menšinový kabinet. Ten ale v lednu 2018 nezískal důvěru poslanců a schválil svou demisi.

Ve středu 6. června 2018 tak prezident Zeman jmenoval Andreje Babiše premiérem podruhé. Jeho druhá, menšinová vláda ANO a ČSSD, pak získala důvěru Poslanecké sněmovny v červenci 2018. Babiš obhájil svůj poslanecký mandát i ve volbách v roce 2021, hnutí ANO však volby nevyhrálo a skončilo v opozici.

Čapí hnízdo

Významný podnikatel slovenského původu a předseda hnutí ANO patří k nejkontroverznějším politikům v současnosti, mezi voliči má velkou skupinu podporovatelů, ale i silnou skupinu odpůrců. Proti jeho vládě i jemu osobně se v roce 2019 konaly nejmasovější demonstrace od listopadu 1989.

Babiš čelí vyšetřování v takzvané kauze Čapí hnízdo. Obžaloba uvádí, že Babiš svým vlivem a činností podvodně zajistil vytvoření podmínek k tomu, aby Farma Čapí hnízdo navenek splňovala požadavky pro získání evropské dotace pro malé a střední podniky.

Podle státního zástupce si byl přitom vědom toho, že společnost je propojená s firmami z jeho holdingu Agrofert. Úspěšnou žádost o dotaci podala v únoru 2008 Nagyová, tehdejší místopředsedkyně představenstva Čapího hnízda.

Společnost Farma Čapí hnízdo, ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost a o rok později získala v programu pro malé a střední podniky evropskou dotaci na stavbu multifunkčního kongresového areálu. Jako součást Agrofertu by na peníze bývala neměla nárok. Po několika letech se pod Agrofert vrátila.

Vyšetřování kauzy se táhlo několik let. Státní zástupce Jaroslav Šaroch ji například vracel policii k došetření. V příběhu vystupuje i Babišův syn Andrej Babiš mladší, který otevřeně médiím řekl, že „otec z něj v kauze Čapí hnízdo udělal bílého koně“.

Korunové dluhopisy

Další kauza spojená s Babišovým podnikáním se v květnu 2017 stala důvodem jeho odchodu ze Sobotkovy vlády. Šlo o nákup korunových dluhopisů Agrofertu, jejichž výhoda spočívá v tom, že držitel v podstatě neplatí ze získaných úroků daň z příjmu.

Sobotka nejprve oznámil, že se rozhodl podat demisi vlády kvůli Babišovým majetkovým poměrům a finančním transakcím. Babiš byl podle něj ve střetu zájmů, když mu podléhala finanční správa, která by měla vyšetřit nákup dluhopisů. Sobotka nakonec demisi nepodal, což vyústilo v ostrý konflikt s prezidentem Milošem Zemanem. Poté navrhl Babišovo odvolání, což Zeman po průtazích udělal.

Pozornost a kritiku vzbudily také nahrávky zveřejněné v roce 2017 na twitterovém účtu Šuman, na kterých se Babiš urážlivě vyjadřuje o členech vlády a mluví o článcích v médiích, která mu dříve patřila. Na jedné z nahrávek novinář Marek Přibil předává Babišovi dokumenty, které podle něj pocházejí z policejního vyšetřování.

Pandora Papers

V říjnu 2021 publikovalo Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů takzvané Pandora Papers, zhruba 11,9 milionů uniklých dokumentů s daty o skrytých přesunech kapitálu u více než 400 vysoce postavených členů vlády včetně současných a minulých prezidentů a premiérů.

V souvislosti s Andrejem Babišem se v Pandora Papers objevilo spojení s nákupem nemovitostí na Francouzské Riviéře, který provedla jím nepřímo vlastněná investiční offshore společnost. Babiš opakovaně odmítá, že by se dopustil něčeho nelegálního.

Letos v srpnu uvedl francouzský deník Le Monde, že francouzský Soud pro vyšetřování závažné trestné činnosti zahájil předběžné vyšetřování pro podezření z praní špinavých peněz a daňových úniků v souvislosti s nákupem nemovitostí Babišem v Mougins na jihu Francie.

Předvolební kampaň

Vzhledem k tomu, že Andrej Babiš oznámil svou kandidaturu na Hrad až na konci října, neměl by už dostatek času na to posbírat potřebných padesát tisíc podpisů občanů, jako to například udělala bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová nebo generál ve výslužbě Petr Pavel. Do voleb se proto zapojí díky podpoře poslanců, kterých má jeho hnutí v současné době 72. K úspěšné kandidatuře jich přitom stačí „pouhých“ dvacet.

„Do prezidentské volby jdu s jasnou představou výkonu mandátu, s cílem být silným, akčním, nezávislým, férovým a tvrdě pracujícím prezidentem, který využívá své kontakty ve prospěch České republiky, který rozumí ekonomice a krizovému řízení a který na první místo staví zájmy naší země a našich občanů,“ představil Babiš svůj program v rozhovoru pro MF DNES.

Dodal také, že chce dbát na zákony, demokratické principy a ústavu. Svůj čas v případné roli prezidenta by pak chtěl trávit převážně mezi lidmi. „V rámci ekonomické diplomacie bych otevíral dveře našim firmám a pomáhal jim se uchytit na nových trzích,“ uvedl vystudovaný ekonom.

Podporu má Babiš například od současné hlavy státu Miloše Zemana, který si kandidaturu šéfa hnutí ANO přeje už od loňského podzimu.