Chci vést pozitivní kampaň. Nekandiduji proti někomu, říká Andrej Babiš

Kdy jste se rozhodl, že budete kandidovat?

Poměrně nedávno. Během léta mi spousta lidí říkala, že by mě raději viděla jako premiéra ve Strakovce, zvažovali jsme řadu pro a proti a zabývali se myšlenkou, že by na Hrad kandidoval některý z mých kolegů z hnutí. Nesmírně důležitou roli hrála i má rodina.

Zároveň je mi jasné, že Česká republika jde možná do nejtěžšího období v novodobé historii a na pozici prezidenta potřebuje zkušeného člověka, lídra, který bude od prvního dne vědět, co má dělat.

Co vás přesvědčilo, že do boje o Hrad půjdete?

V hnutí ANO jsme se shodli, že pokud někdo z nás má šanci o Hrad zabojovat, jsem to já. Lidi mě znají, mám zkušenosti z politiky, diplomacie, byznysu. Umím jazyky, mám kontakty všude po světě, budu hájit zájmy naší země a našich občanů. Navíc vzhledem k tomu, že po porážce v komunálních volbách je sebereflexe pětikoalice nulová, hrozí, že příští prezident bude jen loutkou v rukou vlády. Kvůli všem těmto důvodům jsem si řekl, že do toho musím jít.

Přiznám se, že je pro mě někdy těžké ukočírovat emoce, když proti mně oponenti používají podpásovky, ale také vím, že to na Pražský hrad nepatří. Andrej Babiš

Byly i momenty, kdy jste si říkal, že kandidovat nebudete?

Určitě. Takových momentů bylo hodně. Vnímám to jako jedno z největších rozhodnutí svého života, takže je to logické. Například v létě během kampaně s obytňákem před komunálními a senátními volbami jsem si říkal, že se budeme snažit dostat vládu pod tlak a ve Sněmovně jí vyslovit nedůvěru. Tohle od nás očekávali naši voliči. Ale pětikoalice spolu drží navzdory všem skandálům, Dozimetrem počínaje a snahou snížit daně hazardu konče. Většina 108 hlasů je bohužel velmi pevná.

V neděli jste byl v Lánech za prezidentem Milošem Zemanem. Co vám na kandidaturu řekl?

Přijal to pozitivně. Myslím, že byl rád.

Slíbil vám podporu?

O tom jsme nemluvili.

Netajíte se tím, že vaše rodina není nadšená z vašeho vstupu do politiky. Co na vaše rozhodnutí kandidovat na post prezidenta teď říká?

To máte pravdu, nadšená není. Ale moje rozhodnutí chápe a respektuje. A já za to své ženě a svým dětem děkuji.

Mohlo by vaši kandidaturu ovlivnit ještě vaše případné odsouzení v kauze Čapí hnízdo, kde teď před soudem čelíte obžalobě kvůli podezření z dotačního podvodu při čerpání peněz z fondů Evropské unie?

Nedovedu si představit, že by mě soud v této patnáct let staré, politicky motivované pseudokauze odsoudil. Neudělal jsem nic protizákonného, o tom jsem přesvědčen. Stejně jako jsem přesvědčen, že se to u soudu jednou provždy prokáže.

Můžete odmítnout, že byste prezidentský úřad použil jen pro svou bezpečnost a imunitu?

Samozřejmě. Jak říkám, nedokážu si představit, že by mě soud odsoudil za skutek, který se nestal. A hlavně, prezident nemá doživotní imunitu, soudu bych se stejně nevyhnul a osobně ani nechci, protože, jak jsem říkal, nic jsem neudělal a chci, aby se to u soudu prokázalo.

Chci vést pozitivní kampaň

O prezidentský úřad má zájem dvacítka uchazečů. Kdo pro vás bude největším soupeřem?

Řekl jsem si, že nebudu hodnotit ostatní uchazeče. Chci vést pozitivní kampaň. Nekandiduji proti někomu, ale kandiduji, abych pracoval ve prospěch naší země a našich občanů. Do prezidentské volby jdu s jasnou představou výkonu mandátu s cílem být silným, akčním, nezávislým, férovým a tvrdě pracujícím prezidentem, který využívá své kontakty ve prospěch České republiky, který rozumí ekonomice a krizovému řízení a který na první místo staví zájmy naší země a našich občanů. To je můj program.

Jak se díváte na nejasnosti v minulosti generála Petra Pavla? Podle svědectví spolužáka měl být v letech 1988 a 1989 frekventantem elitní zpravodajské školy pod vojenskou rozvědkou.

Nebudu to hodnotit, ať si to přeberou voliči.

Nepovažujete za hendikep svou komunistickou minulost?

Paní redaktorko, pasivními členy strany byly miliony lidí. Nejsem na členství pyšný. Kdybych se narodil v 80. letech, tak bych takové dilema nemusel řešit. Já to nezakrývám, bude na voličích, aby si řekli, jestli je to pro ně rozhodující.

Jakým prezidentem byste chtěl být?

Pokud by si mě lidi zvolili svým prezidentem, mým prvním zájmem by byla Česká republika. Dbal bych na zákony, demokratické principy a ústavu. Vystupoval bych jako nadstranická autorita, osekával hrany, pomáhal předcházet konfliktům, případně je řešit. Tlačil bych na vládu, aby lidem pomáhala. Nechci být prezidentem médií a sociálních sítí, chci být hlasem normálních lidí. Čas bych trávil mezi občany, jezdil po naší zemi a bavil se s nimi. Všude ve světě bych propagoval naši krásnou zemi. Byl bych aktivní v Evropské unii i ve světě. V rámci ekonomické diplomacie bych otevíral dveře našim firmám a pomáhal jim se uchytit na nových trzích.

V ANO čestným předsedou

Čím byste se chtěl odlišit od současného prezidenta Miloše Zemana a jeho předchůdců?

Takto bych to nestavěl. Chci být svůj. Prostě Babiš, jakého lidi znají, ale s jiným posláním a jinou rétorikou, jak jsem to popisoval. Určitě můžu lidem slíbit, že se nikdy nic nezmění ani na mé urputnosti a pracovitosti. Zůstanu dál nezávislý na penězích a vlivu různých zájmových skupin. A samozřejmě zůstanu nohama na zemi a budu se řídit svou empatií, sociálním cítěním a zdravým selským rozumem. Hodně bych cestoval po naší republice a v zahraničí se soustředil na ekonomickou diplomacii.

Udělal byste v úřadu prezidenta nějaké změny?

Určitě ano, to by udělal každý.

Jaké?

Určitě bych se choval stejně racionálně jako na Úřadu vlády.

Miloše Zemana kritizovali za jeho spolupracovníky. Máte už představu, s jakým týmem byste na Hrad šel?

Moc bych asi nepřekvapil. Vzal bych s sebou lidi, se kterými dlouhodobě spolupracuji. Lidé nejspíš budou znát jméno Tünde Bartha, která mi vedla kabinet na ministerstvu financí, dělala také šéfku Úřadu vlády, když jsem byl premiérem, a šéfuje mé kanceláři v opozici. Tu bych si vybral za kancléřku.

Zůstal byste v případě zvolení šéfem hnutí ANO?

Samozřejmě že ne. Ale přiznávám se, že hnutí by se mi opouštělo s těžkým srdcem, protože je to moje „druhé dítě“. Rád bych zůstal jeho čestným předsedou.

Předpokládám, že poslaneckého mandátu byste se vzdal?

Samozřejmě.

V případě zvolení byste bydlel na Hradě?

Ne. Naopak bych Hrad chtěl víc otevřít lidem, rodinám s dětmi a kulturním akcím. Stejně jako Lány. Také bych zrušil vstupní kontroly a nevzhledné betonové zátarasy a železné ježky.

Současný prezident čelí mimo jiné kritice za to, že dal milost hradnímu úředníkovi Miloši Balákovi. Jaký je váš postoj k milostem?

Při udělování milostí bych se spolehl na analýzy ministerstva spravedlnosti a svoje poradce. Řešil bych je případ od případu.

Spolupráce s vládou Petra Fialy

Řada vašich protikandidátů se netají tím, že by v případě zvolení tlačila na vládu, aby v těžkých časech víc myslela na lidi. Třeba tím, že by se chtěli účastnit jejího zasedání. Co vy?

Už jsem zmiňoval, že to bych jako prezident chtěl také dělat. Seděl jsem ve vládě téměř osm let. Hlava státu se může účastnit jednání vlády a Sněmovny. A já jsem vždy byl poměrně akční a moje politika byla motivována vždycky tím, aby se lidé v naší zemi měli co nejlépe. Případným zvolením prezidentem by se na tom nic nezměnilo.

Dokážete si představit spolupráci s vládou Petra Fialy?

Určitě ano a rád. Spíš bych se ptal, jestli by si současná vláda dovedla představit spolupráci se mnou, protože nad některými vyjádřeními politiků pětikoalice vůči mé osobě zůstává rozum stát.

Jmenoval byste šéfa BIS Michala Koudelku generálem, což současný prezident udělat odmítal?

Když ho moje vláda opakovaně navrhovala povýšit, tak by to bylo logické.

Jaký postoj byste zaujal vůči Senátu?

Nevím, co je to za otázku. To, že jsem Senát kritizoval, nic nemění na tom, že v ústavním pořádku České republiky má svoje nezastupitelné místo. Takže bych se vůči horní komoře choval úplně standardně.

Začal byste tedy znovu zvát šéfa Senátu na Hrad?

Mám za to, že lidé spolu musí mluvit, i když mají různé názory. Takže ano, samozřejmě. Normálně bych zval všechny ústavní činitele a další lidi, nikoho bych nevyčleňoval. Na druhé straně někteří politici pětikoalice před tím, než je prezident Zeman přestal zvát, ostentativně dávali najevo, že by stejně nepřišli. Z obou stran to nepovažuji za ideální chování.

Kolik budete chtít investovat do kampaně?

Tolik, co nám dovolí zákon. (Podle zákona mohou uchazeči o prezidentskou funkci do kampaně vložit před prvním kolem maximálně 40 milionů korun a před druhým kolem dalších 10 milionů korun, pozn. red.)

Jak bude vypadat?

Půjde o kontaktní kampaň, a jak už jsem říkal, bude to kampaň pozitivní. Přiznám se, že je pro mě někdy těžké ukočírovat emoce, když proti mně oponenti používají podpásovky, ale také vím, že to na Pražský hrad nepatří. Takže budu zdůrazňovat, jak bych chtěl vykonávat mandát prezidenta a co lidem a naší zemi můžu nabídnout.

Kdy kampaň odstartujete?

Druhého listopadu. To pojedeme do Ústeckého kraje.

Budete opět po republice jezdit s obytným vozem?

Určitě. Lidi ho už znají a mají ho rádi, takže ho určitě znovu využijeme.