Sprosté výhrůžky dostáváme denně, i kvůli vám, vyčítají politici Babišovi

Premiér Petr Fiala během návštěvy Berlína odsoudil výhrůžky politikům a zdůraznil, že k usmíření společnosti musí přispět všichni, obzvláště političtí představitelé. „Politici dostávají výhrůžky, není to výjimečné, dostávám je i já. Je to bohužel dnes součást toho, co musí politik snést a unést,“ řekl s tím, že vyhrožování nepovažuje za přijatelné.

„Musíme všichni dělat všechno proto, abychom snížili napětí ve společnosti. Je potřeba to odsoudit, musí to udělat všichni politici a odsoudit jakékoli formy výhrůžek a násilí. Nepatří to nejen do politiky, ale vůbec do společnosti,“ řekl premiér.

Podle Fialy je důležité, aby politici nepoužívali ani ve volební kampani lži, nepravdy, nesnažili se rozeštvávat společnost, nevymýšleli si a nevyužívali strachu lidí. Dodal, že političtí představitelé se musí chovat slušně a měli by být hrdí na to, že nabízejí veřejnosti slušnost a odpovědnost. „Všichni tak napětí snížíme,“ dodal.

Například poslankyně Pirátů Olga Richterová měla razantnější odpověď. „Příval vulgárních, nenávistných, ale i výhružných vzkazů je mým denním chlebem, pane Babiši. A přibývá toho čím dál víc. Dost jste tomu ‚pomohl‘ před Sněmovními volbami, když jste podporoval agresi vůči Pirátům a označoval je za chátru, která chce lidem krást chalupy. Vzpomínáte?“

Česká pirátská strana pak vydala toto stanovisko: „Odsuzujeme jakékoliv výhrůžky a podněcování násilí a agrese v politických kampaních. Sami s tím máme velké a neblahé zkušenosti. Kdo tu ale tenhle pytel hrůzy roztrhl je Andrej Babiš a s ním spolupracující proruská trollí mašinérie. Takže si zameťte před svým vlastním prahem.“

Poslanec KDU-ČSL Jan Bartošek vzkázal Babišovi, že jemu, stejně jako všem, kteří vystupují veřejně, chodí také nenávistné zprávy a výhrůžky. „Odsuzuji každého, kdo se takto projevuje – nepatří to k demokracii a nenazývám to svobodou slova. Nehodlám k tomu ale pokaždé dělat tiskovku,“ napsal. A poslal odkaz na vzkazy, které mu přicházejí.

Další lidovecký politik, europoslanec Tomáš Zdechovský se přidal. „Tohle znám. Bylo to kvůli Vám, kdy jste mě označil za vlastizrádce,“ napsal.

„Takové zprávy dostávám dnes a denně. Stejně jako další politici. Nepatří to k demokracii a vyzývám všechny, aby kritiku vyjadřovali slušně a v mezích pravidel.Tiskovku pořádat ale nebudu, protože bych nedělala nic jiného,“ reagovala předsedkyně Sněmovny a Top 09 Markéta Pekarová Adamová.

Svůj názor připsal i bývalý premiér a předseda ODS Mirek Topolánek. „Kdybych měl dělat po každé podobné vyhrůžce speciální tiskovou konferenci, z pódia bych neslezl.Pokud by se měl Fňukyfňuk tímto způsobem prokňourat na Hrad, ‚cyp by ně střelil.‘ Asi je lepší už to vůbec nesledovat,“ sdělil.