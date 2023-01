Okamura znevažoval průzkumy, Baštu přitom trefily. Teď jedná, koho podpořit

„Může jich být 50, 60 procent, možná i víc. A v takovém případě při tom postupu do druhého kola pak je naprosto jasné, že bych byl prezidentem de facto všech,“ chlubil se prezidentský kandidát Jaroslav Bašta v rozhovoru pro Český rozhlas v listopadu.

Podobně se vyjádřil i v lednu v rozhovoru pro MF DNES. „Když se nebudeme bavit o procentech, ale o počtech potenciálních voličů, tak já mám 1,5 milionu podporovatelů. A je paradox, že se to v těch průzkumech neprojevuje. Něco tedy musí být špatně,“ sdělil Bašta. Dle jeho vyjádření by se mohl dostat jednoznačně do druhého kola.

Nakonec ale bývalý disident a kandidát SPD skončil s úplně jiným výsledkem. Ve volbách získal zhruba 4,5 procent.

Velkou podporu svému stranickému kolegovi predikoval i šéf SPD Tomio Okamura. Například 5. ledna sdílel průzkum agentury STAR Research, kde Bašta získal 18 procent hlasů. Problém byl v tom, že zmíněná agentura neexistuje. Jenže Okamura se průzkumem chlubil i na sociálních sítích.

Průzkum u agentury, která neexistuje. | foto: iDNES.cz

Kromě zmíněného smyšleného průzkumu mu ještě loni v listopadu věřil na druhé kolo. „Mainstreamovým průzkumům přeci občané nevěří. Kolik tyto agentury dávají SPD? Pak míváme dvojciferné výsledky ve volbách. Pan Bašta má reálnou šanci na druhé kolo. Je to celoživotní bojovník za svobodu, jeden z prvních signatářů Charty 77, za své názory byl vězněn,“ komentoval tehdy na CNN Prima News.

Hnutí také opakovaně tvrdilo, že Bašta je jediný prezidentský kandidát, který se jasně postaví proti Fialově vládě a proti diktátu Bruselu a Washingtonu. „Nejlepší by bylo, kdyby Andrej Babiš skutečně odstoupil z voleb a podpořil Baštu. Babiš nemá šanci ve druhém kole. Podle všech průzkumů vychází, že ho nesnáší 70 procent voličů,“ vzkázal předseda SPD.

V sobotu odpoledne po sečtení hlasů prohlásil, že Bašta je kandidát s jasnou morální integritou. „Jeho kandidatura probíhala za podmínek bezprecedentní mediální manipulace,“ tvrdil po volbách.

Tomio Okamura @tomio_cz Skvělá odpověď Jaroslava Bašty, který je proti zvyšování daní. Včerejší prezidentskou superdebatu v TV Prima drtivě vyhrál Jaroslav Bašta se 47% hlasů diváků a zcela deklasoval soupeře. https://t.co/CfiHnJh9AW oblíbit odpovědět

Okamura v neděli přiznal, že se již v sobotu sešel s Andrejem Babišem. Podle šéfa SPD to bylo na expremiérovu žádost. Opoziční hnutí SPD dá podle jeho slov v brzké době určité doporučení k druhému kolu prezidentské volby. Okamura však nechtěl předjímat, zda šéf hnutí ANO bude tím, koho SPD podpoří.

Poznamenal ale také, že nemá problém se sejít s kýmkoli a to nejen v souvislosti s prezidentskou volbou, ale také například ohledně parlamentních záležitostí.

Dvouciferný výsledek, říkal politolog

Politici SPD ale nebyli jediní, kteří predikovali větší úspěch Jaroslava Bašty. Například politolog Lukáš Jelínek těsně před volbami uváděl, že Bašta může ubrat hlasy Babišovi a sáhnout si i na dvojciferný výsledek.

„V tuto chvíli tady máme relativně vyrovnané postavení pana Pavla, paní Nerudové a pana Babiše. Když by se pan Bašta snažil, mohl by získat i dvojciferný výsledek, což by klidně mohlo Andreje Babiše z druhého kola vyřadit,“ predikoval politolog Jelínek v pořadu CNN Prima News.

Bašta v kampani proslul především výrokem o odvolání vlády. „Politika naší vlády je cesta do pekel, opozice musí být jasně definovaná. Fiala se premiérem stát neměl. V případě zvolení bych vládu odvolal. Zbylých osm kandidátů je stejné zboží jen v osmi různých obalech,“ uvedl bývalý disident Bašta v rozhovoru pro MF DNES.