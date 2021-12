Já se situaci pokusil naopak zklidnit, řekl obžalovaný kvůli vzpouře vězňů

Obžaloba viní pětačtyřicetiletého Tomáše Opelta a čtyřiatřicetiletého Josefa Lukáče ze zločinu vzpoura vězňů ve druhém odstavci, kde je sazba v rozmezí od tří do deseti let vězení. Mužům připisuje značnou škodu. Vězeňská služba sečetla mimo jiné náklady za přesčasy svých příslušníků a vyčíslila škodu na více než 1,5 milionu korun. Krajská policie na zhruba 55 tisíc.

Lukáč je stále ve výkonu trestu, Opelt už je na svobodě. Oba jsou recidivisté. Jeden z nich byl už čtrnáctkrát soudně trestaný, druhý dvanáctkrát, přičemž už v minulosti platili za problémové vězně. Ostatně Lukáč musel být kvůli svému chování po celé jednání spoután.

Nepokoje ve věznici odstartovaly loni 30. října poté, co byl jeden z vězňů pozitivně testován na covid. Skupina odsouzených v reakci na to pod záminkou obavy z nákazy odmítla v onen den jít do jídelny na večeři. Opelt měl podle závěrů vyšetřování při protestu hlavní slovo.

„Organizoval jejich činnost k projevům nekázně a k protiprávnímu jednání ve věznici, na základě čehož došlo k nevoli a neuposlechnutí rozkazů ostatními odsouzenými,“ uvedla státní zástupkyně Michaela Baierová.

Pracovníci věznice poté s vězni vyjednávali. Odsouzení požadovali třeba donášku jídla na jednotlivé oddíly. Padaly ale i požadavky za hranou zákona.

Po přesunu zpět na svůj oddíl začali vězni podle obžaloby z oken křičet vulgarity nebo z nich házeli odpadky či zapálené papíry. Na místo nakonec dorazil i regionální ředitel vězeňské služby, po kterém požadovali častější styk s příbuznými, víc dezinfekce, přivolání ministryně spravedlnosti nebo amnestii.

Když jim slíbil, že některé jejich požadavky probere s vedením káznice, situace se uklidnila.

Obžalovaný: Riskoval jsem, že mě dobijí

Opelt vinu zcela omítl. Podle svých slov byl od začátku proti jakýmkoli nepokojům.

„Ostatní pořád spekulovali, co udělat. Přišli za mnou, protože jsem tam byl autorita, jestli půjdu s nimi do vzpoury. Já to odmítl. Klukům u sebe na cimře jsem všem řekl, ať do ničeho nechodí,“ vypověděl.

„Kdybyste znali pravdu, co se týká mě, jakou roli jsem v tom hrál, co jsem pro tu věznici udělal, tak byste mi dnes dali medaili,“ řekl Opelt. „Celá věznice od dozorců po ředitele, všichni ví, jakou roli jsem v tom hrál. Já jsem dělal vše pro to, abych tu vzpouru zastavil. Riskoval jsem, že mě ostatní dobijí. Já měl čtyři měsíce do konce trestu, já to chtěl v klidu dosedět a jít domů.“

„Dokážu svoji nevinu. Jsem člověk, který je zvyklý vždycky zvítězit. Toto je moje největší výzva, to bude největší boj, abych dokázal, co se vlastně stalo. Vůbec nechápu, jak jsem se tu mohl ocitnout. Ředitel mi za moje kroky dal dokonce pochvalu i finanční odměnu, kterou jsem nakonec ale nedostal,“ zmínil Opelt.

Dozorci raději vycouvali

Následující den se protesty opakovaly. Nejprve dozorci s připravenými obušky dorazili na jeden z oddílů, kde předtím kdosi zmáčkl tísňové tlačítko, druhý obžalovaný Lukáč na ně podle státní zástupkyně sprostě řval, rozeběhl se proti nim a kopl do katru. „Ostatní strhl k projevům nekázně a protiprávnímu jednání,“ podotkla Baierová.

„To kopnutí do katru je pravda. I to, že jsem jim nadával. Jestli ale kvůli tomu vzniklo, že se pak někdo bouřil, to nevím,“ uvedl Lukáč.

„Na oddíle byl klid a dozorci tam vlítli s obuškama. Když jsem to viděl, zazmatkoval jsem. Dostal jsem nervy. Mám už s dozorci nějakou zkušenost, takže když jsem je viděl, lekl jsem se. Měl jsem vztek i strach,“ podotkl.

Dozorci tehdy z oddílu raději vycouvali, protože vězni byli v přesile. Z oken pak létala třeba zapálená prostěradla.

Tehdy musela být povolána dokonce speciální jednotka, přičemž klid ve věznici se podařilo nastolit až zhruba po deseti hodinách.

I během druhého dne nepokojů se prý Opelt snažil vzpouru potlačit. Ostatním vězňům podle svých slov říkal, aby nic nedělali. Dokonce prý, když se dozvěděl, kdy má vše odstartovat, vzkazoval na vedení přes dozorce, co se chystá.

Jak ale vyplývá z písemného znění obžaloby, celou jeho obhajobu věznice vyvrátila.

Opelt v závěru úterního jednání uvedl, že chce, aby soud nečetl výpovědi navrhovaných svědků, ale osobně je vyslechl. Jde celkem o 31 lidí.

Hlavní líčení bude pokračovat na začátku března.