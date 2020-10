Vzbouřili se vězni v Bělušicích. Kvůli fámám kolem koronaviru

„Vězně se nám podařilo zklidnit bez nutnosti zásahu a v současné době je tam klid. Přijali jsme účinná bezpečnostní opatření, ale z taktických důvodů nemohu sdělovat, jaká. Naše jednotky zůstávají v pohotovosti,“ sdělila mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová s tím, že bližší informace k protestu nemůže z taktických důvodů sdělovat.

Ve věznici v Bělušicích, která má kapacitu 578 míst, je podle mluvčí momentálně pouze jeden vězeň, u kterého byla prokázána nákaza novým typem koronaviru. „Není tedy žádný racionální důvod k nepokojům,“ podotkla Kučerová.

V ostatních zařízeních v České republice je rovněž jen minimum nakažených vězňů. „Díky tomu, že jsme přijali účinná opatření včas, máme ve věznicích v celé republice minimální počet pozitivních vězňů. Aktuálně je to 19 lidí z celkového počtu kolem 19 tisíc lidí. V porovnání s ostatními zeměmi je to velký úspěch,“ dodala Kučerová.

Kvůli šíření nákazy novým typem koronaviru platí v České republice od 23. října zákaz návštěv ve věznicích a detenčních ústavech. Opatření, které fungovalo už i při jarní vlně pandemie, by mělo platit minimálně do konce nouzového stavu, který vláda prodloužila do 20. listopadu.