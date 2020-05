Zběsilou jízdu centrem Ústí muž omlouval jako zkrat, dostal pět a půl roku

„Řekl jste, že to byl zkrat. Jenže jste policistům ve svém životě neujížděl poprvé. To nebyl zkrat, to je podle všeho váš standard,“ řekl Kubátovi po vyhlášení rozsudku předseda senátu Martin Šámal.

„Při své jízdě jste nerespektoval spoustu pravidel. Jen dílem náhody nedošlo k závažným zraněním či dokonce usmrcení jiné osoby,“ podotkl Šámal.

Senát uznal Kubáta vinným z obecného ohrožení a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V době lednové jízdy měl totiž platný zákaz řízení. Zároveň mu soud uložil sedmiletý zákaz usednout za volant.

Verdikt nicméně není pravomocný. Kubát se proti němu na místě odvolal a případ tak poputuje ke krajskému soudu. Státní zástupkyně, která pro obžalovaného požadovala trest o půl roku přísnější, si ponechala lhůtu na rozmyšlenou.

Skutek se odehrál 25. ledna odpoledne. Policisté si nejprve všimli auta s německou poznávací značkou a za volantem poznali právě jim známého recidivistu Jana Kubáta, o němž věděli, že na místě řidiče nemá co dělat. Chtěli ho proto zkontrolovat.

Muž, jenž už byl v minulosti několikrát odsouzený za krádeže, řízení při zákazu či podvod, se jim však rozhodl ujet. Ve vysoké rychlosti projížděl i jednosměrky v protisměru a nerespektoval červenou. Zároveň naboural několik aut.

Kubát se k ujíždění přiznal. „Žil jsem v tu dobu v Německu, měl jsem tam svoje místečko a nechtěl jsem o to přijít. Moc mě mrzí, co se stalo. Já si vůbec neuvědomil, že to může mít takové následky, že mi může hrozit až takový trest,“ uvedl s tím, že se u západních sousedů živil uklízením. I v Německu už má několik záznamů za krádeže.

Kamera, která mohla zranění objasnit, nefungovala

Rozpory panují kolem situace z Herbenovy ulice, kde Kubát naboural do jednoho ze zaparkovaných vozů a kde z jeho auta vystoupila jeho přítelkyně.

Policisté tvrdí, že na místě vystoupili ze svého vozu, doběhli k autu Kubáta a snažili se ho dostat ven například taháním za oblečení. Kubát však tvrdil, že se nic takového nestalo. Senát proto situaci v rozsudku poněkud zobecnil.

Jeden z policistů utrpěl zranění kolene. „Když se chtěl zase rozjet, zatlačil mi z boku na koleno,“ zopakoval před soudem policista Martin Dembický, jenž je po operaci a dodnes v pracovní neschopnosti. O tomto zranění se však nic nepíše ani v obžalobě.

„Zranění tohoto policisty není dáváno do souvislosti s touto nehodou. Nic takového se neprokázalo. Na jeho kolenním chrániči nebyly žádné stopy od auta,“ zmínil Šámal.

Situaci mohl pomoci objasnit kamerový záznam z policejního vozidla. Kamera však v ten den nefungovala. Soud měl k dispozici pouze několik záznamů z pouličních kamer, na kterých je jasně patrné, jak Kubát jako smyslů zbavený jezdí ulicemi. Samotný incident z Herbenovy ulice však nikoli.

Po této krátké zastávce v Herbenově ulici se nicméně Kubát znovu rozjel. Nakonec zastavil v Londýnské ulici, kde ho následně policisté zadrželi.