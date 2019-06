Zaplaťte odvoz hory odpadu, jinak bude soud, varuje ústecký magistrát

Vnitroblok ve Sklářské ulici, kde se za několik let navršilo místy až do pětimetrové vrstvy několik tun odpadu, nechalo město vyklidit na své náklady. Peníze chce vedení města dostat zpět, a to právě od majitelů domů okolo vnitrobloku.

„Všechny předžalobní výzvy byly rozeslány. Zatím máme jednu reakci, z důvodu probíhajícího procesu ale nelze více sdělit,“ uvedla mluvčí magistrátu Romana Macová.

Při loňském úklidu museli pracovníci firmy AVE Ústí nad Labem hromady nejen odvézt, ale i vytřídit, oddělit od sebe odpad vhodný a nevhodný ke skládkování.

Už před několika měsíci avizoval primátor Petr Nedvědický (ANO), že pokud předžalobní výzva nepřinese uspokojivý výsledek, věc poputuje k soudu.

„Na městě leží důkazní břemeno, kdy musíme dokázat, že jediný majitel, kterého se podařilo dohledat, způsobil zanesení dvora, a celá situace je tedy jeho vina. Jsme v tomto ohledu sice opatrní, ale rozhodli jsme se, že to vymáhat budeme. Ať rozhodne soud, zda máme, či nemáme pravdu,“ řekl tehdy primátor.

Před rokem nechal ústecký magistrát vnitroblok vyklidit:

Ve vnitrobloku mezitím opět začíná narůstat další nepořádek. Místní dál vyhazují odpadky, pleny či oblečení přímo z oken na dvůr.

Vnitroblok se opět začíná plnit odpadky: