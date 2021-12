Proměna nevyužívané plovárny už je na dohled. Krupka čeká jen na dotaci

Čeká se už jen na schválení dotace z tzv. 15 ekomiliard, které jsou určené na zahlazení následků těžby uhlí v severozápadních Čechách.

„Dojde k odstranění náletových dřevin a pozůstatků starých staveb. Revitalizací ploch vznikne veřejný park s přírodním jezírkem a molem v místě původního torza bazénu. V areálu bude vysázená nová zeleň, přibudou nové mlatové cestičky a veřejné osvětlení, vše doplněné mobiliářem,“ sdělil místostarosta Krupky Rostislav Kadlec (Krupka naše město) s tím, že pro malé návštěvníky bude vybudováno dětské hřiště a pro starší workoutové sportoviště.

Obnovu zanedbaného areálu, na kterém se nacházejí zbytky sportovišť, zpevněných ploch, drobných staveb a torza železobetonového bazénu s dětským brouzdalištěm, plánuje radnice od roku 2018. Tehdy oslovila studenty 16 vysokých škol, aby zpracovali návrhy, jak by mohl prostor v centru Krupky vypadat.

V hlasování obyvatel nakonec zvítězil návrh Jana Trpkoše, studenta Fakulty architektury ČVUT v Praze, pro který se vyslovilo více než 33 % respondentů. Vítězný návrh počítá se zachováním historické vodní tvrze, jež by měla být zrekonstruována pod dohledem památkářů.

Pokud Krupka dotaci skutečně dostane, měla by činit až 34 milionů korun, zbytek peněz by město pokrylo z rozpočtu. Samotná revitalizace území by podle Kadlece mohla začít na jaře příštího roku.

Koupaliště vzniklo v roce 1961, fungovalo do roku 2010. Od té doby areál chátrá a nyní je využíván hlavně pro venčení psů. Jeho součástí je i památkově chráněná vodní tvrz. Jedná se o jednu z nejstarších dochovaných památek v Krupce, první zmínka o ní je už z roku 1443.