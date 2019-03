Zdražení lanovky na Komáří vížku je příliš velké, kritizují turisté

Někteří lidé to už začali avizovat na sociálních sítích s tím, že přednost dostane cyklobus.

„Přepravu lanovkou s kolem jsem dost využíval. Po zdražení už ji ale zřejmě využívat nebudu a na kopečky budu jezdit autobusem. Ten mě vyjde i s kolem na 37 korun,“ napsal na Facebooku například cyklista Jiří Novák.

Kdyby chtěl vyjet na „Komárku“ lanovkou, stála by ho nyní cesta 150 korun.

Podobně to vidí i cyklistka Lenka z Ústí nad Labem. „Zdražení lanovky je poměrně citelné. S přítelem ji každý rok využíváme k cyklovýletům, už mě tedy napadlo, že bychom se místo lanovky svezli cyklobusem, ten je levnější,“ zmínila.

Zdražení se však nedotklo jen cyklistů, ale i ostatních turistů a také dětí ve věku od 5 do 10 let.

Ty nově platí 100 korun za jednu cestu, dospělí se pak do horní stanice dostanou za 130 korun.

Pokud ale chtějí i zpátky, musí z peněženky vytáhnout hned dvě stovky.

„Několik let jsme nezdražovali a snažili se cenu nechat na co nejnižší úrovni, nicméně neustálý růst vstupních nákladů nás bohužel donutil k tomu, že jsme museli ceny jízdného zvednout,“ vysvětlil místostarosta Krupky Rostislav Kadlec, proč ke zdražení jízdného došlo.

Lanová dráha na Komáří vížku S návrhem přišel už v roce 1838 hrabě Klement August Westphalen Fürstenberg. Proměřování trasy ale proběhlo o 65 let později.

Projekt financovala firma Siemens a byl hotový v roce 1914, stavbu ale narušila 1. světová válka. V roce 1932 vznikl nový projekt, stavět se začalo po 2. světové válce.

Poprvé lanovka vyjela 25. května 1952, oficiálně je ale v provozu až od roku 1953. Od té doby přepravila už přes 5,6 milionu lidí.

Je nejstarší lanovkou v Česku a nejdelší ve východní Evropě bez mezistanice (2 348 metrů). Navíc jde o jedinou funkční dvousedačkovou lanovku s oběžným lanem a odpojitelnými sedačkami na světě.

Za hodinu sveze až 226 cestujících v jednom směru.

Je technickou památkou a jezdí celoročně, v provozu ale nesmí být při větru větším než 15 metrů za sekundu. Na trati je 29 podpěr.

Do roku 1996 ji vlastnily ČD. Poté ji prodaly do soukromých rukou a nyní ji vlastní město Krupka.

Zdražení přišlo po deseti letech

Podle Zdeňka Seiferta, ředitele společnosti Sport Krupka, která lanovou dráhu na Komáří vížku provozuje, se ceny jízdného nezvyšovaly dlouhých 10 let.

„Za zdražením stojí nárůst cen energií a samozřejmě i růst mezd našich zaměstnanců, kterým jsme museli plošně přidat. Došlo k tomu po oboustranné dohodě s městem,“ sdělil.

Do výše cen jízdného se prý promítly i investice do provozu lanové dráhy a její údržby.

„Je to nejstarší lanovka v Česku, která je takřka v původním stavu, takže investice do ní nejsou zrovna malé,“ argumentoval Seifert s tím, že zdražení není nijak zásadní zvláště v porovnání s jinými lanovkami v republice.

„Když si srovnáte naše ceny s jinými lanovkami, zjistíte, že nejsou přehnané. Samozřejmě ale nemůžete srovnávat lanovku na Petřín, která stojí v řádech desetikorun. Tam mají i výrazně vyšší přepravní kapacitu. Jen v lednu měli tolik cestujících, co my u nás nemáme za celý rok,“ přiblížil provozovatel dráhy.

Lanová dráha vozící turisty z Krupky na Teplicku na Komáří vížku loni oslavila jubileum 65 let od svého vzniku:

VIDEO: Unikátní lanovka na Komáří vížku slaví. Fanklub má i ve Švýcarsku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Sport Krupka prý navíc poskytuje slevy školám a zájezdům. „Rozdáváme i volné jízdenky do tomboly na plesech. Snažíme se to zpříjemnit hlavně rodinám s dětmi. Víme, že kdo má tři děti, není to pro něj už nejlevnější,“ uvedl Seifert. Permanentky prý ale zatím neplánují. „Pokud by o ně byl enormní zájem, nebráníme se tomu,“ dodal Seifert.

Jak se však zdá, cyklisté si „smrťák“ na Komáří vížku raději vyjedou na kole. „Lanovku jsem využíval jednou ročně, ale zdražení o 50 korun mi přijde docela dost. To si ten kopec raději vyšlápnu,“ řekl cyklista Tomáš z Ústí nad Labem.