Panelák v Jirkově je kvůli dluhu bez tepla, lidem hrozí i odpojení vody

Dům s celkem 24 byty, z nichž většina se pronajímá, se potýká s problémy už několik let.



Před časem se dostal do finančních potíží kvůli špatnému hospodaření tehdejšího vedení společenství vlastníků jednotek (SVJ). Současný dluh za teplo se vyšplhal na částku 160 tisíc korun, přes 30 tisíc činí dluh za vodu.

„Dům jsme přebírali v roce 2017 zadlužený. Podařilo se nám dostat hospodaření do plusových čísel. Situace se ale začala opět zhoršovat loni, kdy začaly kvůli několika neplatičům dluhy opět narůstat,“ popsal Miroslav Rozsypal, který donedávna šéfoval tamnímu SVJ, funkce se před pár dny vzdal.



„Navíc dalších téměř 60 tisíc korun jsme zaplatili za opravu ucpané kanalizace. Lidé do toalet naházeli všechno možné. Zničené byly i stoupačky. Něco stálo zabezpečení zničeného vchodu, aby tam nelezli bezdomovci, a revize,“ dodal.

Podle pětašedesátileté Dariny Kešelové, která žije s rodinou ve vlastním bytě, jsou lidé v domě bez tepla od dubna.



„Je nám tu zima, musíme být teple oblečení, spíme pod několika dekami. Platíme vysoké zálohy a stejně jsme do toho spadli. Barák je zadlužený a nevíme, co bude,“ popsala Kešelová.

„Začalo to asi před měsícem a půl. Já osobně nedlužím ani korunu. Už několik let nedostávám ani přeplatky, aby se z nich kryly dluhy neplatičů. Celkem jsme takto přišli asi o 76 tisíc,“ uvedla další z obyvatelek domu, která na místě bydlí 32 let. „Jestli nám vypnou i vodu? To tedy nevíme, co budeme dělat,“ dodala.

Místostarostka: Město nemá moc možností

Další obyvatel Martin Bulva uvedl, že se v domě často ubytovávali nepřizpůsobiví nájemníci, kteří se často měnili. „Tihle lidé si neváží ničeho. Ve společných prostorech byl bordel, neustále se něco muselo opravovat,“ poznamenal Bulva.

Těžkou domluvu s těmito nájemníky přiznává i Rozsypal. „Několikrát jsme se je snažili kontaktovat a výsledek je nula,“ dodal.

Příští týden se bude o situaci v domě jednat na radnici. „Nemáme moc možností, jak do toho vstoupit, a osobně se mi ani nechce podporovat spekulanty. Starousedlíků je mi ale líto,“ uvedla místostarostka Dana Havlátková Jurštaková (ODS).