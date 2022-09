Projekt polského lehkého bitevníku Skorpion hýřil roztodivnými tvary

Devizou lehkých bitevníků (letounů přímé letecké podpory pozemních sil) je jejich nízká finanční náročnost. Ale na druhou stranu musíme počítat s tím, že mají i mnohem nižší užitečný náklad. To však není vždy na závadu, i lehké bitevníky nalézaly a nalézají své využití, a to zdaleka ne pouze u chudých provozovatelů.

Na projektu zajímavého nízkonákladového bitevníku PZL-130 Skorpion začali pracovat v roce 1987 polští konstruktéři, které vedl Andrzej Frydrychewicz, v podniku PZL Warszawa-Okęcie. Na projektu dále spolupracovali specialisté z Varšavské technické univerzity a z Technického leteckého ústavu (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych).

Polákům šlo v prvé řadě o snahu vyvinout a vyrábět bojový letoun bez nucené závislosti na Sovětském svazu, od které se Polsko snažilo odpoutat. Do určité míry se počítalo i s nezávislostí projektu na zemích technologicky rozvinutých (západní Evropa, USA atd.), ale postupem času se tato míra neustále a především významně snižovala, k čemuž mohlo dojít i díky sbližování Polska se Západem, ale také k tomu muselo dojít kvůli technologické náročnosti projektovaného letounu a požadované technické vyspělosti jeho systémů.

První návrh byl na světě (resp. na papíře) v roce 1988. Malý bitevník kategorie STOL (short take off and landing) byl navrhován i pro provoz na travnatých letištích, počítalo se s délkou vzletu pouhých 250 metrů a výzbroj nesená na závěsnících měla dosahovat hmotnosti 2 000 kilogramů. Hmotnost prázdného stroje vycházela na pouhých 2 100 kilogramů a maximální vzletová hmotnost na 5 000 kilogramů.

Trochu „pohádkové“ vzezření PZL-230 vycházelo z kombinace jeho malých rozměrů (pokud chceme mít bojový letoun lehký, musí být samozřejmě malý) a neortodoxní konfigurace. Délka i rozpětí byly přibližně dvoutřetinové v porovnání s americkým strojem A-10 nebo sovětským Su-25. Byť tyto dva rozměrově a váhově klasické bitevníky se mezi sebou v rozměrech trochu liší, tak předchozí přibližné srovnání s PZL-230 si můžeme dovolit i z toho důvodu, že i jeho jednotlivé návrhy nebyly v základních rozměrech na chlup stejné.

A těch návrhů vzniklo požehnaně. Letoun měly pohánět dva motory. Původně se počítalo s motory turbovrtulovými. V prvním návrhu byly se standardní orientaci, potom přišel návrh s turbovrtulovými motory v tlačném uspořádání (s vrtulí za motorem). Počítalo se především s motory z typové řady Pratt & Whitney Canada PT6 (s výkonem po 920 kW). Když v roce 1990 přišlo polské letectvo s požadavkem na vyšší výkony stroje, museli konstruktéři projekt zásadně přepracovat a nedělit mu motory proudové, ale k tomu se ještě dostaneme.

Prakticky všechny návrhy konfigurace letounu se vyznačovaly kachní koncepcí, tj. speciálními vodorovnými řídícími plochami před křídlem. Na zádi se objevily ocasní plochy svislé i do V, a ty svislé jednou jednoduché a jindy dvojité. Motory nesl buď trup (v jednom návrhu i ve stylu A-10), nebo byly situovány na horní straně křídla.

Zmíněná nová specifikace armády požadovala nosnost nesené výzbroje 4 000 kilogramů, tedy dvojnásobek oproti původním verzím projektu, a maximální rychlost letounu měla dosahovat 1 000 km/h, kdy opět u předchozích návrhů se pracovalo se 640 km/h. Ke vzletu teď mělo stačit 400 metrů.

Dřevěná maketa lehkého bitevníku PZL-230F Skorpion (předmětnou maketu vidíme vzadu, delegace stojí u křídla cvičného letounu PZL-130 Orlik).

Přepracovaný bitevník dostal označení PZL-230F. V prosinci 1992 tvůrci představili polskému letectvu dřevěnou maketu ve skutečné velikosti.

Ve věci pohonu PZL-230F připadaly v úvahu motory (v projektu Skorpion se vždy počítalo s dvoumotorovou koncepcí) typu Lycoming LF507 (tah jednoho motoru 27,80 kN), nebo Garrett ATF3 (24,20 kN), nebo Pratt & Whitney Canada PW305 (23,24 kN).

Navržené a vypočítané takticko-technické parametry projektovaného PZL-230F byly následující: rozpětí 9 metrů, délka 9,3 metru, výška 4,2 metru, nosná plocha 25,4 m2, hmotnost prázdného letounu 3 600 kilogramů, maximální vzletová hmotnost 10 000 kilogramů, maximální rychlost 1 040 km/h, stoupavost 95 m/ s, operační dostup až 12 000 metrů a bojový rádius 300 kilometrů.

Jen pro zajímavost uveďme k porovnání hmotnostní parametry „velkých“ bitevníků. Americký A-10 má prázdnou hmotnost přes 11 tun a maximální vzletovou hmotnost přes 20 tun, u sovětského Su-25 to činí necelých 10 tun a 17,5 tuny.

V roce 1994 ministerstvo obrany nové levicové vlády projektu PZL-230 zastavilo podporu. Výrobce na projektu nejen ze setrvačnosti ještě chvíli pracoval, neboť se nechtěl vzdát alespoň nadějí na export těchto bitevníků, ale v roce 1995 s tím skončil.

Zároveň vnikla myšlenka celou věc levného bitevníku ještě zlevnit, což neznamenalo nic jiného, než se vrátit do stylu návrhů před příchodem požadavku na vyšší výkony. A tak byly na stole opět turbovrtulové motory a s nimi nový výkres s typovým označením PZL-330 Skorpion. Jako zajímavost se jeví návrh na použití pohyblivě uloženého 20mm kanonu pod přídí, podobně jako to známe u některých bitevních vrtulníků, a který by měl vazbu na přilbový zaměřovač pilota (ale s tím se podle některých zdrojů dokonce počítalo už v prvních návrzích PZL-230 před rokem 1990). Nabídka nového PZL-330 nakonec nikoho kompetentního neoslovila.