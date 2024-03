Polární záře nad Českem nebyla téměř vidět. Na vině bylo i počasí

Podle astronoma Petra Horálka z Fyzikálního ústavu v Opavě nebyly tentokrát pro vznik polární záře viditelné z Česka příhodné vlastnosti slunečního větru. A to přes to, že Zemi zasáhla poměrně silná geomagnetická bouře spojená se sluneční erupcí. O tom, že by mohla být šance polární záři pozorovat i z Česka, informoval v neděli na Facebooku i Astronomický ústav Akademie věd ČR.

„Zemi skutečně zasáhla silná geomagnetická bouře spojená se sluneční erupcí, ke které došlo v sobotu ve 02:33 SEČ. Plazma k naší planetě dorazilo dokonce mnohem rychleji, než se předpokládalo, už v neděli v 15:37 SEČ. Polární záře ovšem nakonec od nás téměř vidět nebyla, zachytily ji jen některé webové kamery – na Slovensku Svit, Stanča, Modra. V Česku bylo okolo 20:05 SEČ počasí nepříznivé,“ uvedl astronom.

Oblak ze silné sobotní erupce podle něj dorazil k Zemi s velkou rychlostí, a tedy i s předstihem oproti předpovědi. „Družice vyhodnocující sluneční vítr před jeho příletem k Zemi hlásily v 15:37 hodnoty tak silné, a se správnou polaritou magnetického pole, že kdyby v té době už byla tma, viděli bychom záři i očima na Měsícem osvětlené obloze,“ uvedl Horálek. Bohužel se však už o hodinu později polarita slunečního větru obrátila, dodal.

Slabou záři, kterou webové kamery a někteří fotografové zaznamenali krátce okolo 20:05, způsobilo podle Horálka pozvolné vybíjení zemské atmosféry po prvotním úderu plazmatu. Protože dál už vlastnosti slunečního větru nebyly příhodné pro vznik polární záře, ačkoliv samotný vítr měl vysokou rychlost, nic dalšího už být vidět nemohlo, uzavřel.

Polární záře patří mezi nejkrásnější přírodní úkazy na obloze a celkem běžné jsou v polárních oblastech, kde jsou viditelné po celé obloze. Pokud jsou k vidění v nižších zeměpisných šířkách, mohou si je nezkušení pozorovatelé podle odborníků splést se září měst. V ČR bylo zřejmě naposledy možné pozorovat polární záři loni v listopadu.