Boeing nedodrží ani další termín testu vesmírné lodi Starliner s posádkou

Společnosti Boeing se zatím nedaří být konkurencí společnosti SpaceX v dopravě astronautů na Mezinárodní vesmírnou stanici. Původně se přitom počítalo s tím, že již nyní bude pravidelně dopravovat náklad i lidi do vesmírného prostoru několikrát ročně. Má však několikaleté zpoždění.

Poslední let Starlineru se uskutečnil před více než rokem, když v rámci testovací mise OFT-2 loď dopravila na ISS zásoby. Na palubě byla jen figurína.

Byl to druhý testovací let modulu CST-100 Starliner, který měl prokázat, že je bezpečný pro přepravu lidí. První se uskutečnil již v roce 2019, tehdy se však loď kvůli závadě musela předčasně vrátit na Zemi, aniž by dosáhla ISS. Problém byl tehdy v „hodinách“, které na palubě počítaly čas od startu. Kvůli jejich chybě provedla loď zážeh, který nebyl plánován, aby korigovala předpokládanou chybnou dráhu.

22. prosince 2019

Další zpoždění

Od té doby se vyhodnocovaly výsledky a připravovala loď pro posádku s tím, že testovací pilotovaný let by se mohl odehrát letos v dubnu. Později bylo stanoveno datum 21. července. Ani to však nebude dodrženo, protože se objevily překážky, které odsunují start na neurčito.

Problémy se týkají padáků a elektroinstalace kosmické lodi. K jejich odhalení došlo při testech, které proběhly v květnu. Podle NASA je již splněno 95 % bodů v rámci certifikace Crew Flight Test. Tuto certifikaci stroje potřebují, aby mohly vozit posádku na ISS.

„K prvnímu letu Starlineru s posádkou přistupujeme metodicky, což zahrnuje využití všech poznatků získaných z různých hloubkových testovacích kampaní, včetně letových testů Starlineru a ověřovacích postupů agentury,“ řekl Steve Stich, manažer programu komerčních posádek NASA.

Zatímco se pokračuje v práci na zbývajících certifikačních bodech, pracuje také na řešení některých problematických částí. Patří sem výměna ventilu na aktivním tepelném řídicím systému, který je umístěn na servisním modulu Starliner. Ten se používá v mechanizmu pro chlazení palubní avioniky.

„NASA a Boeing také pracují na přehodnocení rezerv padákového systému Starliner na základě nových datových revizí v rámci probíhajícího procesu certifikace designu,“ vysvětlují odborníci další důvod zpoždění.

Při plánovaném pilotovaném letu má odstartovat kosmická loď Starliner na raketě Atlas V společnosti United Launch Alliance z rampy SLC-41 na mysu Canaveral na Floridě. Vrátí se přibližně o osm dní později do White Sands v Novém Mexiku. Na předváděcím letu budou dva astronauti NASA, Butch Wilmore a Suni Williamsová, kteří budou mít za úkol prokázat všechny schopnosti systému Starliner.

Kdy se tak stane, však zatím není jisté. „Program Starliner je pro nás závazkem a úzce spolupracujeme s NASA na určení nového data startu,“ uvádí Boeing v prohlášení.

Zatím ale ubíhá čas, a Boeing tak i nadále přichází o zakázky, které nyní přebírá SpaceX.