Syn concordu poprvé poletí. Nadzvukový letoun přelstí aerodynamický třesk

Letoun X-59 QueSST by měl být zajímavý tím, že v případě překonání rychlosti zvuku by neměl vyvolávat aerodynamický třesk, čímž se odlišuje od své konkurence. Měl by se pohybovat rychlostí až 1 838 kilometrů za hodinu ve výšce 16,8 kilometrů nad mořem.

Sestavení X-59 QueSST probíhalo v továrně Skunk Works v kalifornském Palmdale a NASA na projektu spolupracovala s výrobcem letadel Lockheed Martin. Původně mělo být hotovo už v roce 2020, nakonec se ale akce o několik let zpozdily. Zakázku za 247,5 milionů dolarů (asi 5,3 miliard korun) vesmírná agentura NASA udělila výrobci Lockheed Martin už na podzim roku 2017.

Tvar jako výhoda

Výhodou nového letounu by měl být protáhlý tvar stroje, na kterém vědečtí pracovníci NASA pracovali několik let. Generovaná rázová vlna díky protáhlému trupu roste pomaluji a na ušní bubínek vyvíjí mnohem menší tlak než v případě jiných nadzvukových letadel.

Při průletu by měl být zvuk na zemi podobný jako při zavírání dveří automobilu, tedy zhruba 75 decibelů. Lidé by tak průlet tohoto letadla nemuseli v praxi skoro ani registrovat. Letouny Concorde pro srovnání vykazovaly při rychlosti Mach 2,04 ve výšce 18,3 kilometrů nad mořem hlučnost 105 decibelů, což se blíží hlučnosti motorové pily.

Další prioritou vývojářů a konstruktérů je provedení několika klíčových testů, které by měly potvrdit připravenost leteckého stroje X-59 QueSST na první let. X-59 QueSST by měl zvládnout maximální rychlost Mach 1,5, což je asi 1838 kilometrů v hodině.

V případě úspěchu letounu X-59 QueSST má vesmírná agentura NASA v úmyslu se podělit o svá zjištění s americkými i dalšími mezinárodními regulačními orgány, což by mohlo znamenat další přípravu kroků pro zprovoznění nadzvukových komerčních letů nad pevninou. V této době je možné provozovat nadzvukové lety téměř výhradně jen nad oceány, což by se mohlo změnit, pokud se do budoucna opravdu podaří sonické třesy zkrotit.