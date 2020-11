Česko-slovenská koláž komety Neowise zaujala v BBC i fotoprojektu EPOD

11:33

Po třech měsících se znovu dostal český fotograf do mezinárodního fotografického výběru Snímek dne vědy o Zemi (Earth Science Picture of the Day, EPOD). Tentokrát se to Petrovi Horálkovi povedlo za pomoci slovenského kolegy Tomáše Slovinského.