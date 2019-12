Astronomický snímek dne (Astronomy Photo of the Day, APOD) je ocenění pro nejzajímavější fotografii dne dle editorů NASA. Po najetí na obrázek se v galerii APOD obvykle zobrazí i popsaná zachycená souhvězdí. Český fotograf Petr Horálek (33 let) zde svůj snímek našel už podvacáté.

