K Zemi se blíží Neandertálská kometa. Při troše štěstí bude vidět okem

Astronomové spočítali, že se kometa C/2022 se zkráceným názvem E3 naposledy dostala tak blízko Slunci a naší Zemi přibližně před 47,5 tisíci let. Odtud také přezdívka „Neandertálská kometa“. Zhruba dvanáct tisíc let poté začal odchod neandertálců do historie.

Podle Pavla Suchana z Astronomického ústavu se minulý týden, konkrétně 12. ledna, dostala kometa do přísluní. To znamená, že na své dráze proletěla nejblíž Slunci. Tentokrát se jí podařilo přiblížit se k naší hvězdě do vzdálenosti asi 166 milionů kilometrů, což je zhruba o deset procent víc, než je vzdálenost Země od Slunce.

„Nyní se blíží k Zemi. Hned na začátku února proletí k Zemi nejblíž, a to ve vzdálenosti 0,28 astronomické jednotky (asi 42 milionů kilometrů). Období nejlepší viditelnosti je tedy stále před námi. V tomto týdnu se uvidí, zda její jasnost bude růst natolik, aby se stala kometou na hranici pozorovatelnosti lidským okem,“ popisuje další cestu komety Suchan.

Pokud by byl vývoj z pohledu pozemského pozorovatele pozitivní a E3 by dosáhla předpokládané šesté hvězdné velikosti (což je veličina udávající jasnost objektu na obloze), pak by lidé mohli znovu po dvou letech vidět na vlastní oči kometu; naposledy nám podívanou připravila kometa Neowise.

9. července 2020

Suchan však mírní nadšení z „jasné komety letící oblohou“: „Nepůjde o velmi jasnou ‚vlasatici‘, jako byla třeba kometa C/2020 F3 (Neowise) v roce 2020. Ale je tu šance, že by se mohla dostat na hranici viditelnosti pouhýma očima. Každopádně ale v malém dalekohledu, třeba triedru, bude pěkným objektem noční oblohy,“ těší se astronom.

Jasnost komet je však velmi těžké předpovědět. Je možné, že nebude viditelná vůbec, anebo bude zářit jasněji, než se očekává, upozornila již dříve astronomka z britské Královské observatoře v Greenwich Tania de Salesová Marquesová.

Jakmile proletí kolem Země, bude se vzdalovat od Slunce a vnitřní Sluneční soustavy. Její další pouť zůstává do určité míry záhadou. „Zatím nemáme odhad, jak daleko se od Země dostane. Odhady se liší. Ale pokud se vrátí, nebude to dřív než za padesát tisíc let,“ domnívá se další astronomka z Královské observatoře v Greenwich Jessica Leeová.

Přestože astronomové objevili kometu C/2022 E3 (ZTF) teprve loni, objekt se podle Leeové zformoval spolu se zbytkem Sluneční soustavy přibližně před 4,6 miliardami let.