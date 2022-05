Pošlete své jméno kolem Měsíce. NASA nabízí letenky zdarma

Je to už taková tradice, že obyvatelé celé Země mohou u velkých projektů NASA poslat své jméno na čipu do vesmíru. Tento paměťový čip je zpravidla součástí sondy, která se vydá do kosmického prostoru, aby zde plnila zadané úkoly. Kdo takové nabídky využije, může si k tomu stáhnout palubní lístek se svým jménem. Vyzkoušet jste si mohli například před pěti lety se sondou inSight.

Nyní NASA láká na další let, tentokrát to bude na Měsíc. Své jméno můžete poslat na flash disku, který poletí v rámci prvního testu letu na Měsíc při misi Artemis I. Palubní lístek pro své jméno si můžete vyzvednout na této adrese po zadání jména, příjmení a kódu.

Po zadání postupujete podle jednoduchého návodu až do vydání certifikátu (palubní vstupenky), jímž NASA potvrzuje, že vaše jméno se skutečně vydá na cestu k Měsíci. V době psaní článku již tuto možnost využilo přes 2,2 milionu zájemců. Samozřejmě můžete takto přihlásit i další lidi a následně je třeba překvapit vytisknutým certifikátem.

Zadaná jména se pak stanou součástí prvního letu rakety SLS s lodí Orion, jehož datum zatím není přesně stanovené, ale mělo by se odehrát do dvou měsíců. Je však otázka, zda se to stihne, protože testy rakety SLS, kterou NASA sestavila loni v říjnu, neběží tak zcela podle plánu. Po menších problémech při jedné z venkovních zkoušek ze začátku dubna musela být dokonce raketa vrácena do hangáru, aby byla vyměněna problematická výbava.

Michal Vaclavik @Kosmo_Michal NASA rozhodla o přesunu nosné rakety SLS zpět do montážní haly VAB na Kennedyho kosmickém středisku na Floridě. Důvodem jsou úpravy rozvodů dusíku na vzletové rampě a výměna heliového ventilu na horním stupni ICPS rakety SLS. Dnes ve 21:00 SELČ bude další tisková konference NASA. https://t.co/g1XHf10q2V oblíbit odpovědět

Nosič SLSpro misi Artemis I je po Saturnu 5 nejmohutnější raketou s výškou 98,1 m (Saturn 5 měl 110,6 m), který může k Měsíci dopravit až 23 tun užitečného nákladu. Během startu a letu ze Země vyvine SLS maximální tah 8,8 milionu liber, což je o 15 % více než u rakety Saturn V.

19. března 2021

Lidé na Měsíci nejdříve v roce 2025

I přes tyto dětské potíže se vše nezadržitelně sune ke startu mise Artemis I, která má být prvním výsledkem dlouhodobé snahy o návrat lidí na povrch našeho Měsíce. Jejím cílem je ověřit schopnosti celého systému, při kterém se počítá s nepilotovaným robotickým letem k Měsíci.

Při něm kosmická loď Orion odstartuje na nyní nejvýkonnější raketě světa ze startovacího komplexu 39B v Kennedyho vesmírném středisku na mysu Canaveral na Floridě. Při své cestě do vzdálenosti až 450 616 kilometrů od Země podle NASA dopluje nejdále, kam se kdy vesmírná loď postavená pro lidi dostala.

Další fáze plánu označovaná jako Artemis II má vést k dosažení oběžné dráhy kolem Měsíce s posádkou na palubě vesmírné lodi. Astronauti v rámci Artemis III pak už mají stanout na lunárním povrchu. K tomu nedojde dříve než v roce 2025.

Američané stanuli na lunárním povrchu naposledy v roce 1972 v rámci programu Apollo. Posledním astronautem, který stanul na lunárním povrchu, byl v roce 1972 rodák z Chicaga Eugene Cernan, jehož předkové přišli do Ameriky z Čech a Slovenska.

Při programu Artemis by na povrch Měsíce měla poprvé vstoupit také žena. Pravděpodobně to bude Afroameričanka Jessica Watkinsová, která tento týden poprvé letěla do kosmického prostoru v rámci mise Crew-4.