Devadesátiletý kapitán Kirk míří do opravdového vesmíru, ale jen na skok

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Necelé tři měsíce po vůbec prvním letu vesmírné kapsle společnosti Blue Origin s civilní posádkou do kosmu je tu druhý start označovaný jako mise NS-18. Ve středu 13. října v šestnáct hodin se z kosmodromu One v západním Texasu vznese raketa New Shepard 2.0 a dopraví do výšky 106 kilometrů nejstaršího člověka, který se doposud podíval do vesmíru. Spolu s ním bude na palubě modulu Crew Capsule ještě trojice dalších cestovatelů. Dva z nich budou platící zákazníci. Posledním z cestujících je viceprezidentka společnosti Blue Origin Audrey Powersová.

Aktuální informace hovoří o pozastaveném odpočítávání v čase 45 minut do startu (T -45) o asi půl hodiny. Takže nyní se čeká start kolem 16:30.

Tím nejstarším člověkem není nikdo jiný než William Shatner, který je s vesmírem spojen již několik desetiletí, avšak jen od filmového studia. Tento představitel kapitána lodi Enterprise z vesmírné ságy Star Trek se tak vůbec poprvé podívá do reálného vesmíru.

„O vesmíru už jsem se něco naposlouchal. Využívám příležitosti, abych se přesvědčil na vlastní oči. Je to zázrak,“ uvedl Shatner již dříve v prohlášení.

Nebude to sice na dlouho, ale i tak bude jedním z mála lidí, který se podívá nad oficiální hranici vesmíru. Předchozí let, kterého se účastnil i majitel firmy, miliardář Jeff Bezos, trval zhruba čtvrt hodiny a stejný čas by měl být dodržen i nyní.



20. července 2021

Stejně jako u předchozího letu se i teď očekává překročení tzv. Kármánovy hranice ve výšce 100 kilometrů, která je obecně uznávanou hranicí mezi zemskou atmosférou a vesmírným prostorem, zhruba čtyři minuty po startu.

20. července 2021

Posádka si následně užije ve vesmíru pár minut stavu beztíže a pak, za několik dalších minut, se dosedne kapsle zpátky na Zemi.

Aktualizováno: doplnili jsme informaci o pozastaveném odpočítávání