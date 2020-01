Filantropický rekord. Kolegové Antonína Holého věnují na vědu 200 milionů

V historii české filantropie nezvykle vysokou částku – celkem 200 milionů Kč – se v lednu 2020 rozhodli vložit soukromí dárci, manželé Hana a Dalimil Dvořákovi, do vědy. Prostředky půjdou na navýšení základního jmění Nadace Experientia, kterou právě manželé Dvořákovi založili před sedmi lety. Ta se díky tomu zařadí mezí desítku nejvýznamnějších soukromých nadací u nás a stane se vůbec největší nadací zaměřenou výhradně na podporu vědy.



Vývoj přípravku proti HIV z nich udělal mecenáše Hana Dvořáková nastoupila na studium chemie kvůli špatnému kádrovému profilu. Nakonec ovšem právě díky chemii potkala manžela, byla u zrodu jedné z nejúčinnějších látek proti viru HIV a stala se filantropkou takového formátu, jakých je v Česku málo. Více si přečtete v rozhovoru z roku 2018.



Zacílení bude ještě konkrétnější: nadace je zaměřena výhradně na chemii. Oba manželé Dvořákovi jsou chemici, oba pracovali v minulosti na Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB). Ještě dnes jsou stále aktivní na Vysoké škole chemicko-technologické (VŠCHT).



V příštích 20 letech Nadace Experientia například umožní 40 českým chemikům vycestovat na roční stáže na prestižní světové univerzity nebo pomůže založit až 20 nezávislých výzkumných skupin na českých vědeckých pracovištích. V ČR přitom je něco přes 50 výzkumných skupin s chemickým zaměřením, takže jde o příspěvek zcela zásadního významu. „Věříme, že tato cílená a dlouhodobá podpora významně ovlivní českou chemii a posune ji směrem k celosvětové špičce, třeba až k další Nobelově ceně,“ vysvětlila smysl filantropického počinu Hana Dvořáková.



Vlastní finanční prostředky z licenčních poplatků vrací manželé Dvořákovi do oboru, odkud peníze původně pocházejí, již více než sedm let. Za tu dobu Nadace Experientia vyčlenila na podporu mladých talentů v oboru chemie částku 16,5 milionu korun. Umožnila už třinácti nadějným českým chemikům vycestovat na roční stáž na špičková zahraniční vědecká pracoviště, například na MIT či Stanford University. Někteří z nich na prestižních univerzitách dodnes působí a publikují v nejlepších vědeckých periodikách, včetně časopisu Nature. Od ledna 2019 zahájili manželé Dvořákovi projekt vědeckých start-up grantů, díky kterým si mohou excelentní mladí chemici po návratu ze zahraniční stáže založit nezávislý výzkum v ČR.

Prostředky v nadaci pochází z licencí za antivirové látky vyvinuté na ÚOCHB AV ČR, kterými lze dnes účinně léčit AIDS a hepatitidu B. Hana Dvořáková pracovala ve skupině Antonína Holého v letech 1986–1996 a podílela se na přípravě sloučenin, které se staly základem nové generace léků.



Nejvýznamnější z látek z této série byl přípravek známý pod obchodním názvem Viread, který patří dodnes k nejúčinnějším lékům proti AIDS. Právě z něj plynuly posléze týmu profesora Holého největší částky z licenčních poplatků. Nástup příjmů byl pozvolný, jak si léky postupně nacházely místo v klinické praxi. Zprvu to bylo jen „přilepšení k platu,“ řekla v rozhovoru Hana Dvořáková. Jak se příjmy zvyšovaly, hledali oba manželé způsob, jak je využít. Dlouhodobě spolupracují s nadacemi, například s Člověkem v tísni, postupně se rozhodli dávat peníze i do vědy.



Před sedmi lety tak vznikla Nadace Experientia, jejímž hlavním cílem bylo zprostředkovávat mladým chemikům nové zážitky v podobě vycestování na zahraniční stáže. „Cílem bylo umožnit pobyt v zahraniční i studentům, kteří by s financováním cesty do zahraničí měli potíže. Jde jednoduše o prostředky na živobytí. Na cestu, ubytování a životní náklady v místě pobytu,“ řekl Daniel Dvořák. V lednu 2019 zahájili manželé Dvořákovi projekt vědeckých start-up grantů, díky kterým si mohou excelentní mladí chemici po návratu ze zahraniční stáže založit nezávislý výzkum v Česku. Grant jim zaručuje prostředky na udržení laboratoře po dobu prvních tří let.



Komerčně nejdůležitější patenty Holého týmu vypršely v roce 2017. Protože přípravky pod licencí se stále prodávají, příjmy nevypadly zcela. I v roce 2019 měl ÚOCHB z licencí stále inkasovat podle předpokladů více než miliardu korun, v roce 2018 to bylo 1,4 miliardy korun. Výroční zpráva s údaji za rok 2019 samozřejmě ještě není k dispozici. Z těchto prostředků se platí daně, 80 procent plyne ústavu, zbytek si mezi sebe rozděluje několik vědců z původního týmu. Zdaleka největší podíl měl právě Antonín Holý, na Hanu Dvořákovou připadla dvě procenta z původní částky.