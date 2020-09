INTERAKTIVNĚ: Roušky nestačí. Vyzkoušejte si, co zvyšuje riziko nákazy

Dva metry od sebe. Nasadit roušky. To jsou obecně užitečné rady, ale dávají lidem neúplnou představu to tom, kde jim hrozí nákaza novým koronavirem. Podle studie vědců z Velké Británie a USA jsme sestavili interaktivní nástroj. Snadno si ověříte, co zvyšuje riziko nákazy a jak jej naopak můžete snížit.