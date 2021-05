Používání opravdu velkých dronů ovládaných dvěma lidmi, jako to dělali Kryštof Hádek a Jan Mádl v psychologickém dramatu Modelář, nová legislativa „trošku“ zjednodušila. | foto: Michaela Hermína

Zatímco modely letadýlek ovládaných na dálku vyžadují cit pro techniku a jisté znalosti aerodynamiky, dirigovat jejich vrtulové konkurenty startující bez rozjezdové dráhy kolmo vzhůru lze co do náročnosti přirovnat k jízdě na kole. I proto se během pár let staly téměř nejoblíbenějšími hračkami. A také super pomocníky v celé řadě oborů.