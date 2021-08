Stres v zákulisí letového provozu. Jak komunikují posádky s řídicí věží

Majestátnost na obloze plujících obrů vždy přitahovala pohledy fascinovaných „pozemšťanů“. A kdyby to šlo, tak v dobách...

Patrové vlaky jezdí už téměř 200 let, z prvních mohli cestující vypadnout

Patrové vozy využíváme už skoro 200 let. Objevily se ještě dřív, než přijely vlaky na Moravu a do Čech. Údajně to bylo...