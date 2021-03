Vědci konečně ukázali, jak opravdu fungoval „počítač“ starý 2000 let

Po více než století se vědcům podařilo zrekonstruovat mechanismus, který vznikl v antických dobách. Právě před 120 lety jej totiž objevil u ostrova Antikythéra řecký potápěč Elias Stadiatos ve vraku římské nákladní lodi.

Abychom byli přesní. Tento nálezce přímo stroj neobjevil, jen spolu s další výbavou z lodi vyzdvihl i podivný objekt, který byl obalen usazeninami. Až teprve o dva roky později vyšlo díky dalšími Řekovi najevo, že to není jen nějaký kámen, ale objev zásadního významu, nad kterým se tají dech. Obalený nánosy byl totiž mechanismus z bronzu. Tento relativně malý stojek obsahoval soukolí ozubených kol, obsahoval číselníky, ručičky a obal z bronzu a dřeva, vše značně porušené.

O podobných mechanismech, které můžeme označovat jako analogové počítače, se totiž myslelo, že vznikaly až o tisíc let později. Pokud by opravdu byl mechanismus tak starým, znamenalo by to, že dávní předci byli mnohem šikovnější a nápaditější, než jsme původně předpokládali a že jsme si některé jejich schopnosti museli osvojovat znovu.

Jen třetina stroje

Bohužel se hned zpočátku nepodařilo uchovat celé zařízení vcelku, po vyzvednutí z hloubky přes čtyřicet metrů a následném zkoumání se rozpadlo na několik kusů.

V dnešní době je možné stroj stroj zkoumat v podobě 82 různých fragmentů. Problémem také bylo, že současné úlomky představují asi jen třetinu celého stroje, a tak se nejdříve vůbec musel nalézt účel, pro který byl vyroben. Jak probíhaly první pokusy o zkoumání tohoto stroje, se můžete dočíst v našem starším starším článku.

My se jen zastavíme v roce 2005, kdy se společným úsilím několika vědeckých týmů a dvou společností, které dodaly výbavu, konečně podařilo rozlousknout záhadu tohoto strojku. Musel na to být použit speciální tomograf (CT) vážící 12 tun. Ale výsledek byl, že se podařilo rozklíčovat funkci strojku, která spočívala v poměrně přesné projekci pohybu řady nebeských těles. Z toho pak odvozoval a ukazoval i některé kalendářové funkce. Vědce zaujala neuvěřitelná přesnost tohoto zařízení, které lidstvo dokázalo zopakovat asi až o zhruba 1 800 let později. Přesto některé otázky zůstaly ještě nezodpovězené, když se pomocí tomografu sice podařilo dekódovat strukturu zadní části stroje, ale přední část zůstala do značné míry neznámá. Tedy až do letoška.

3D model tisíce let starého stroje

V polovině března totiž vydal server Scientific Reports, patřící pod vydavatele prestižního vědeckého časopisu Nature, výsledky zkoumání odborníku z britské univerzity University College London (UCL) a z Kyperského institutu (The Cyprus Institute, Cyl).

Právě jim se podařilo s velkou dávkou pravděpodobnosti vytvořit digitální model mechanismu z Antikythéry, který ukazuje, jak mohl celý stroj vypadat a co všechno uměl. Vycházeli přitom z oněch 82 fragmentů, které obsahovaly třicítku ozubených kol. Vedle těchto částí jim při rekonstrukci pomohl i objev nápisů, které na úlomcích odkrylo již zmíněné zkoumání pomocí počítačové tomografie.

„Rentgenové CT odhalilo nápisy popisující pohyby Slunce, Měsíce a všech pěti planet, které byly ve starověku známé, zobrazených na přední straně. Nápisy specifikující složitá planetární období nás přinutily uvažovat nově o mechanismu tohoto kosmu, a tím jsme také zjistili, že se žádná předchozí rekonstrukce neshodovala s těmito daty,“ píší autoři.

Zároveň popisují, proč jejich model odpovídá zjištěným vlastnostem a nápisům vyrytým na samotném mechanismu, který byl podle všeho poháněn klikou. Na přední straně je tak vidění pohyb planet, přičemž ve středu je Země, dále se zobrazují fáze Měsíce a jeho poloha ve zvěrokruhu. Pak následuje okruh pro Merkur, Venuši, Slunce, Mars, Jupiter a Saturn. Zároveň stroj ukazuje různé úkazy, jako je například zatmění, ale třeba i to, kdy se má pořádat olympiáda.

Řešení této složité 3D hádanky odhalilo genialitu tvůrce, který zkombinoval cykly známé z babylonské astronomie, matematiky, Platónových zkoumání i starořeckých astronomických teorií.

Na základě nynějšího virtuálního modelu teď chtějí jeho tvůrci vytvořit i fyzickou podobu mechanismu v reálné velikosti, která odpovídá zhruba rozměrům krabice od bot.