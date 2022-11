Splašená traverza. Takový byl nářaďový traktor RS 09 z východního Německa

Nosič nářadí, jinými slovy také nářaďový traktor, kdy oběma názvům by slušelo ještě předřadit označení univerzální, je speciální lehký traktor, na který lze instalovat rozličná pracovní nářadí pro zemědělské práce. Nářadí se na takový stroj zpravidla instalují na příď (před přední nápravu), na záď (za zadní nápravu) a mezi nápravy.

Nářaďové traktory se obecně vyznačují velkou univerzálností (při vyjmenovávání všeho možného nářadí navrženého pro stroj RS 09 bychom tu byli snad až do zítra) a malou hmotností. K pohonu takových lehkých strojů potom stačí i malý motor s malým výkonem. Na druhou stranu malé hmotnosti a výkony nářaďových traktorů je diskvalifikují z některých prací, například se nemohou používat k tahání těžkých přívěsů a nezvládnou ani těžkou orbu.

Nářaďové traktory byly zkrátka určeny pro široké spektrum lehčích zemědělských prací, především pro obdělávání řádkových kultur, ale nejen jich. Dále zmiňme třeba sečení luk, distribuci hnojiv nebo lehkou vnitrodružstevní, resp. vnitrostatkovou dopravu. A nakonec nezůstalo jen u sektoru zemědělského, objevil se při práci i v jiných sektorech (to je stejné jako s traktory klasickými, které také vznikly primárně pro zemědělce, ale nakonec se pracovně rozprchly, kde se dalo).

Velkou výhodou nářaďových traktorů je možnost montáže více druhů nářadí najednou, to přináší vyšší produktivitu práce a úspory na palivu, technice apod. Místo dvou nebo třech přejetí pole stačí přejetí jedno.

S konceptem nářaďového traktoru přišel, snad jako první, německý inženýr Egon Scheuch nedlouho před druhou světovou válkou. Ale když válka vypukla, znamenalo to nekompromisní stopku pro vývoj a uvedení do praxe lehkých zemědělských strojů Scheuch-Schlepper. Z návrhů malých traktorů Scheuch byl potom za války konstrukčně odvozen alespoň specializovaný tahač letadel, konkrétně raketových stíhaček Messerschmitt Me 163, které už z principu nebyly schopny pojíždění vlastními silami. Jenže zmíněný tahač letadel byl tak specializovaný stroj, že je snad až hanba ho v textu o univerzálních nářaďových traktorech vůbec zmiňovat.

Nářaďový traktor RS 09 na výřezu přední strany obálky „Návodu k obsluze“ v německém vydání

Doba nářaďových traktorů přišla hned po druhé světové válce. A v padesátých a šedesátých letech se s nimi doslova roztrhl pytel. Mezi nejvýznamnější z nich se řadí právě východoněmecký typ RS 09, který se stal nejznámějším nářaďovým traktorem v Československu, neboť ho sem Němci exportovali, stejně jako speciální nářadí na míru mu vyráběná. Obdobné stroje, tedy minimálně po funkční stránce, se ovšem vyráběly ve více zemích, především v Evropě.

RS 09 aneb splašená traverza

Konstruktéři nářaďového traktoru RS 09 vycházeli z předchozího typu RS 08, který vylepšili natolik, že vznikl vlastně nový typ. Písmena RS v typovém označení těchto strojů znamenají Radschlepper, tj. kolový traktor. Při této příležitosti také řekněme, že se (alespoň u nás) našli až radikálové, kteří je odmítali nazývat traktory, pro ně to byly zkrátka „jen“ nosiči nářadí.

Úkolem konstruktérů a techniků bylo vyvinout lehký traktor pro lehčí polní práce, především k obdělávání řádkových kultur (řepa, brambory a další). Potřebné univerzálnosti se dosáhne připojováním různých nářadí, strojů a zařízení. Proto tvoří „trup“ traktoru jediný a dostatečně mohutný nosník, páteřový nosník. Potřebné pracovní zařízení se montuje jednak na tento nosník, a také na příď a na záď traktoru. A dále jsou zde také stroje traktorem tažené, jako například secí (které sejou!) a řada dalších.

Původní RS 08, vyráběný v letech 1953 až 1956 podnikem VEB Traktorenwerk Schönebeck, se stal prvním povedeným nářaďovým traktorem ve východním Německu. K pohonu RS 08 sloužil dvoutaktní benzínový dvouválec o výkonu 15 koní, odtud vycházel i někdy používaný celý tvar typového označení RS 08/15. Vlastní hmotnost traktoru byla 1 330 kilogramů, hmotnost užitečného zatížení 970 kilogramů. V Německu mu říkali také Maulwurf (krtek), kteréžto jméno zdědil po původních pokusech na dané téma z brzkých poválečných let. A jméno Maulwurf potom přešlo i na vylepšený typ RS 09.

Kultivační nářadí P-420 (tzv. všerob) na nářaďovém traktoru RS 09

Vylepšený typ RS 09 se začal vyrábět v roce 1957, přičemž hlavní období produkce běželo do roku 1964, ale v malém množství se vyráběl až do roku 1974. Nejdříve se tak dělo také ve VEB Traktorenwerk Schönebeck, ale později došlo k přesunu výroby do VEB Agricultural Machinery Haldensleben (zkratka VEB u východoněmeckých podniků znamená Volkseigener Betrieb a je ekvivalentem národního podniku v tehdejším Československu).

Nářaďový traktor typu RS 09 se postupně vyvíjel a známe ho v několika verzích pod typovými označeními GT 122, GT 109 a GT 124, kde GT už znamená Geräteträger, tj. nosič nářadí.

Traktory RS 09 dostávaly dieselové motory, nejprve dvouválcové, později přišly čtyřválcové. Začínalo se s licenčními rakouskými motory firmy Warchalowski o výkonu 18 koní, které se ve Východním Německu i konstrukčně modifikovaly. A nakonec přišel právě domácí čtyřválec o výkonu až 25 koní z podniku VEB Motorenwerk Cunewalde.

Jako stavebnice Merkur

Nářaďový traktor RS 09 se skládá ze tří základních částí.

Nejprve jmenujme hnací část (na obrázku níže označená pozicí 1), protože bez ní se traktor nehne, pokud tedy nejede z kopce. Sestavu hnací části tvoří motor, převodové ústrojí, diferenciál, zadní polonápravy a další prvky.

Jako pyšný solitér trčí z hnací části vpřed páteřový nosník (pozice 2), který je nejen spojovacím prvkem hnací části a přední nápravy, ale i variabilním nosičem pracovního nářadí, kdy mu nabízí řadu pozic pro umístění.

Přední řiditelná náprava (pozice 3) je zavěšena výkyvně, aby se snažila držet kontakt s podkladem zuby nehty, ale hlavně tedy koly.

Některé exempláře RS 09 dostaly i jednoduchou budku (pozice 4), přesněji bezpečnostní rám chránící traktoristu v kokpitu. Bezpečnostní rám je až skoro nutný například pro stroje operujících v horském terénu, kde je nepoměrně větší pravděpodobnost hrozby překulení.

Nářaďový traktor RS 09 se skládá ze tří základních částí, kterými jsou: hnací část (1), páteřový nosník (2) a přední ředitelná náprava (3). Nemalý počet strojů dostal bezpečnostní rám řidiče (4).

U nářaďového traktoru RS 09 lze nastavovat rozchod kol na čtyři hodnoty. Základní rozchod je 1 250 mm (rozchod předních a zadních kol je shodný, což je při jízdě polem s řádkovými kulturami řešení dobré; nakonec i ta čtverná variabilita rozchodu je tam hlavně kvůli práci v řádkových kulturách a volba maximálního možného rozchodu je nejvhodnější v horském prostředí). Další nastavitelné hodnoty rozchodu jsou 1 375 mm, 1 500 mm a 1 670 mm. Se zvyšováním rozchodu se samozřejmě trochu snižuje dovolené zatížení náprav.

Kromě rozchodu kol lze měnit i rozvor náprav, u prvního provedení RS 09 to je 2 210 mm jako normální hodnota, a dále 2 060 mm, 1 910 mm a 1 760 mm (u pozdějších se to měnilo, u RS 09-2 to je 2 510 mm, 2 360 mm, 2 210 mm a 2 060 mm).

A jako by to nestačilo, změnit lze i světlost. Normální světlost je 480 mm, ale lze ji snížit na 240 mm. A naopak, světlost lze i zvýšit na 800 mm, ale zde už se jedná o složitější operaci, která dvojici pracovníků zabere asi 10 hodin.

Vidíme, že univerzálnost RS 09 není dána pouze nepřeberným množstvím pracovního příslušenství, ale i nastavováním samotného traktoru.

Pro nářaďový traktor RS 09 se vyráběla řada nářadí, strojů a zařízení. Zde vidíme kultivační nářadí P-420 (tzv. všerob), které bylo určeno například ke kultivaci brambor nebo řepy.

Pro RS 09 se vyráběly desítky a desítky různých druhů nářadí, strojů a zařízení. Jmenujme pouze zlomek z nich: otočný pluh, talířové rozmetadlo minerálních hnojiv, kultivátor, talířové brány, rám bran, prutové brány, rotační plečka, ořezávač odnoží zahradních jahod, tzv. všerob, žací lišta, příkopová žací lišta, čechrač, pohrabovač, pluh pro přerušování kořenů a vyorávání sazenic, vyoravač s rozmetacím kolem, vyoravač cibule, soubor trojice koreb pro převážení zeleniny (na bocích a za traktorem), větší nesená sklopná korba na nosníku (lze ji sklápět dopředu i do obou stran, takže se jedná vlastně o třístranný sklápěč), zametací kartáč a v neposlední řadě čelní nakladač.

Poprašovač a postřikovač typu S 293/5 pro nářaďový traktor RS 09

Pro nářaďový traktor RS 09 se vyráběla i kovová sklopná korba. Tu je možné sklápět dopředu i do obou stran, takže se jedná vlastně o třístranný sklápěč. Určena byla primárně pro vnitrodružstevní nebo vnitrostatkovou dopravu (krmiv pro hospodářská zvířata apod.).

Čelní nakladač typu T 150/1 pro nářaďový traktor RS 09. Nakladač disponuje sadou různých lžic a drapáků.

Nářaďové traktory RS 09 se používaly i v Československu a občas můžete některý z přeživších v obou z nástupnických států spatřit ještě dnes. U nás získaly přezdívky splašená traverza a merkur, jejichž geneze (tedy až ne ten přívlastek) je z fotografií zřejmá.