Jak Larry vzlétl na zahradním křesle k nebesům

Lawrence Richard „Larry“ Walters se narodil v roce 1949 v Los Angeles. Od dětství chtěl být vojenským pilotem. Brzy však zjistil, že zůstane jen u snu, protože měl oční vadu a již jako chlapec musel nosit brýle. V té době byl bezvadný zrak jednou z nezbytných podmínek pro zařazení do výcviku. Nakonec skončil v Los Angeles jako řidič nákladního automobilu u společnosti FilmFair Studios, vyrábějící animované dětské seriály, výukové filmy… a televizní reklamy – což mělo, jak uvidíte, své výhody.

Prvotní nápad

Larryho otec byl vojenským pilotem. Za války létal na B-24 Liberator v Tichomoří. Larry s ním již jako chlapec chodil na místní letiště a různé vojenské akce. Když mu bylo třináct, tak se při jedné takové příležitosti dostal do vojenského hangáru, kde byly pod stropem zavěšené meteorologické balony z nadbytečných zásob letectva a námořnictva. V dětské hlavě se zrodil nápad, že kdyby se jich svázalo dohromady dostatečné množství, určitě by unesly chlapce na židli.

Jako středoškolák na Hollywood High School experimentoval Larry s vodíkem. Dokonce si postavil vlastní zařízení na jeho výrobu a plnění balonků. Vypustil jich několik desítek, se zavěšenými vzkazy a zpětnou adresou. Žádný se mu však nevrátil zpět. Také sepsal práci na téma „Vodík a balony“. Učitelé však zřejmě nepochopili velikost jeho ducha. Dostal za D (jako naše čtyřka).

Rodiče to s ním neměli lehké, protože doma experimentoval mimo jiné s výrobou raketových paliv. Po několika výbuších a drobných „požárech“ dospěl, k velké úlevě jeho matky, k závěru, že raketová technika je sice zajímavá, ale není to pro něho to pravé. Po střední škole Larry vstoupil do letectva s cílem stát se pilotem, ale kvůli zraku byla jeho žádost zamítnuta. Vojenskou službu si odbyl ve Vietnamu jako kuchař na letišti. V té době jeho otec onemocněl rozedmou plic. Zemřel, když bylo Larrymu dvacet čtyři let.

Svého snu se však Larry nevzdal a neustále přemýšlel o možnosti jeho realizace. Den D přišel 2. července 1982. V té době mu bylo přes třicet a již deset let měl přítelkyni Carol Van Deusenovou, kterou zapojil do svého plánu. Mladá dáma bydlela u své matky ve čtvrti San Pedro, v domě na adrese 1633 West 7th Street. Vzadu byl dvorek s rozměry zhruba třicet krát deset metrů. Ten se stal v Larryho plánu výchozí leteckou základnou.

Asi dva týdny před plánovaným vzletem přišel Larry za matkou své přítelkyně a řekl jí, že by chtěl vzlétnout z jejího dvorku. Ta prohlásila, že v žádném případě, protože je to ilegální a ona nechce mít opletačky s úřady. Došlo tedy ke změně plánů. V domě se mělo vše jen připravit a vyzkoušet a vzlet měl být proveden za městem.

Nákupy a plány

Larry a Carol dali dohromady peníze na nákup základních konstrukčních částí: 45 meteorologických balonů, 55 tlakových lahví s heliem a dvou zahradních křesel. Aby nákup velkého množství balonů a helia nebudil pozornost, zfalšoval Larry u svého zaměstnavatele objednávku, kde se uvádělo, že je potřebuje na výrobu televizního reklamního spotu.

Za zbytek nakoupili další nezbytné vybavení: dvě vysílačky pracující v občanském pásmu CB (Citizen Band), vzduchovou pistoli na CO 2 , náhradní bombičky, krabičku broků, nylonové šňůry, fotoaparát, padák, šestnáct kanystrů na balastní zátěž, nůž, výškoměr, kompas, silniční mapu Kalifornie, zábleskovou lampu, náhradní baterie a malou soupravu pro přežití. Nezbytné zásoby jídla a pití tvořily dvě velké lahve coly, sušené maso a sendviče.

Veškeré pokusy vymluvit Larrymu jeho ztřeštěný nápad selhaly. Nepomohly ani intervence jeho matky, která se domnívala, že je buď posedlý ďáblem, nebo má posttraumatický stresový syndrom z Vietnamu, a chtěla ho poslat k psychiatrovi.

Carol by nejraději letěla s Larrym. Ale bylo by potřeba vymyslet, jak uchytit dvě křesla vedle sebe, jak rozmístit veškeré vybavení a spoustu dalších detailů. Takže tuto variantu nakonec zavrhli. Carol, společně s Larryho kamarádem Ronem Richlandem, souhlasili, že budou tvořit „pozemní personál“. Oběma nezbylo, než se snažit „pilota“ připravit na všechna potenciální rizika. Ostatně již pár týdnů před plánovaným letem absolvoval Elsinore Flight School paravýcvik, protože Carol trvala na tom, že ho bez padáku nepustí.

Larry chtěl vystoupat do výšky kolem dvou až tří tisíc metrů, v jihozápadním proudění přeletět pohoří St. Gabriel a přistát v Mohavské poušti asi dvě stě kilometrů od místa vzletu. Skutečné přípravy na let začaly v noci z 1. na 2. července. Larry, Carol a Ron nafukovali po jednom meteorologické balony, každý s průměrem zhruba 2,2 metru a objemem kolem 5,5 metru krychlového, což poskytovalo nosnost kolem šesti kilogramů u hladiny moře.

Jejich aktivita neunikla bdělému oku místní policie. Přece jen byla studená válka a mohutný svazek poměrně velkých balonů, sahající nad střechy domů, nepatří mezi běžné každodenní výjevy. I v tomto případě Larryho zachránila zfalšovaná objednávka a „báchorka“ o tom, že hned ráno budou natáčet televizní reklamu. Během dne u jejich domu přibrzdilo ještě několik policejních aut, ale všichni již asi měli informace od kolegů. Následující den bylo slunečné počasí s lehkým oparem, ideální pro plánovaný let. Trojice se pustila do sestavování „létadla“, které bylo pokřtěno velkolepě znějícím jménem „Inspiration I“.

Nosnou část tvořily čtyři svazky s celkem 42 balony nad sebou, propojené nylonovými lany. Celková výška létajícího aparátu přesahovala 45 metrů. „Propracovaný“ systém řízení výšky tvořilo 18 galonových (galon je 3,78 litru) kanystrů s vodou, zavěšených po osmi po obou stranách zahradního křesla. Odhoz se prováděl přeříznutím nosné šňůry zavíracím kapesním nožem. Tím bylo zajištěné udržování výšky po nevyhnutelné ztrátě nosného plynu, případně stoupání před nečekanou překážkou. Snížení výšky mohl „pilot“ dosáhnout prostřelením jednoho nebo několika nosných balonů vzduchovou pistolí. Prostřelování balonů Larry samozřejmě nejprve vyzkoušel na zemi, protože meteorologické balony měly silnější potah než pouťové a nebyl si jistý, zda vzduchová pistole bude dost výkonná. Ale fungovalo to.

Transport „létadla“ za město měl zajistit Larryho automobil Chevrolet Bonneville 1962, ke kterému byl Inspiration I ukotven dvěma nylonovými lanky. Nakonec bylo nutné vzlet asi o 45 minut odložit, protože Ron Richland si uvědomil, že zapomněli na variantu nouzového přistání na vodu a odjel do obchodu s jachtařskými potřebami koupit ještě záchrannou vestu. Teprve potom mohl Larry nastoupit do létajícího aparátu. Křeslo nemělo bezpečnostní pásy, ale byla skloněná o deset stupňů dozadu, takže „pilot“ do ní „zapadl“.

Nečekaná komplikace

Přibližně v 10:30 místního času Larry přeřízl první, kratší kotevní lano. Inspiration I vystoupal do výšky třiceti metrů nad střechu domu. Zatím vše fungovalo podle plánu, ale to se mělo brzy změnit. Nekvalifikovaný odhad přebytku statického vztlaku a aerodynamického odporu „nosné soustavy“ (balonů) vedl k tomu, že rychlé stoupání v kombinaci s náhlým poryvem větru přetrhly druhé kotevní lano a Inspiration I s Larrym Waltersem začal nezadržitelně stoupat. Počáteční stoupání bylo tak rychlé, že Larry přišel o brýle. Inspiration I stoupal rychlostí asi pět metrů za sekundu, což je pro představu stoupavost sportovního letadla Zlín Z-142.

Larry zůstal překvapivě klidný, zatímco jeho partnerka propadala hysterii a pomocí CB vysílačky naléhala, ať se okamžitě vrátí, protože bez brýlí nemůže pořádně vidět. Larry ji uklidnil, že je v pořádku, že má ještě jedny náhradní brýle. Později Carol a Ron kontaktovali Federální úřad pro letectví (FAA, Federal Aviation Administration) s tím, že došlo k narušení vzdušného prostoru nepovoleným vypuštěním balonu.

Inspiration I stoupal poměrně svižně. Během minuty byl v 500 stopách (152 metrů), tedy ve federálním vzdušném prostoru. Larrymu se postupně naskytl pohled na Los Angeles a oceán. Viděl zaoceánskou loď RMS Queen Mary, s typickými oranžovými komíny, přestavěnou na botel a muzeum, zakotvenou u Long Beach. Později i obří nádrže s palivem na námořní základně a ostrov Catalina. V té době ho již začala míjet sportovní letadla. Larry slyšel „vrčení“ motoru. Přestože měl fotoaparát, nepoužil ho.

Inspiration I stoupal dál. Zhruba za deset minut byl ve výšce deset tisíc stop (3 050 metrů). To je výška, nad kterou se doporučuje osádkám letadel bez přetlakových kabin používat kyslíkový přístroj, aby předešly akutní hypoxii. Za dalších zhruba sedm minut byl ve dvanácti tisících stop (3 650 metrů), což je výška od které je používání kyslíkových dýchacích přístrojů povinné. Začínalo jít do tuhého.

Za běžných podmínek klesá teplota o 6 oC na každých tisíci metrech. Ve výšce pět tisíc metrů se teplota pohybuje kolem -15 oC. Larry letěl jak na výlet, jen v košili, lehkých plátěných kalhotách a se slunečními brýlemi. Účinky mrazu byly silnější než na zemi, protože nechráněnou pokožku ve větší výšce spalovaly sluneční paprsky. Navíc, u netrénovaných osob se při rychlém výstupu do výšky nad tři tisíce metrů začíná projevovat akutní výšková nemoc, zpomalené reakce, pocit opojení, bolesti hlavy, malátnost a v extrémním případě i akutní otok plic nebo mozku.

Kolem čtyř tisíc metrů začínalo Larrymu docházet, že to nebude jen tak a že bude muset něco udělat, pokud se nechce ocitnout ve výšce, kde by mohl ztratit vědomí a umrznout. Tasil tedy vzduchovku a se zmrzlými prsty začal opatrně prostřelovat nosné balony. Odhadl, že jich musí prostřelit sedm. Musel být opatrný a prostřelovat balony rovnoměrně, aby nenarušil rovnováhu svého chatrného „létajícího aparátu“. Mezitím si dal vzduchovou pistoli do klína, aby mohl zkontrolovat výškoměr.

Poryv větru vychýlil křeslo do strany, Larry povolil sevření kolen a pistoli ztratil. V duchu doufal, že „snad nespadne nikomu na hlavu“. A pozdě litoval, že si ji nepřivázal. Další stoupání neměl jak zastavit. Musel spoléhat jen na pokles statického vztlaku s rostoucí výškou a ztrátu helia. Inspiration I nakonec dosáhl výšky 16 500 stop (5 030 metrů). Larrymu se těžko dýchalo a omrzaly mu prsty.

Piloti u vytržení

Aby toho nebylo málo, pohyboval se v letové hladině civilních letadel. Jako první ohlásili neznámý létající objekt piloti Boeingu 737 společnosti TWA (Trans World Airlines), let 231: „Tady let TWA 231, výška 4 870 metrů. Na deseti hodinách vidíme muže na židli zavěšené pod balonky. Vzdálenost osm kilometrů.“

Dispečeři na zemi se mohli jen dohadovat, zda jsou piloti pod vlivem nějaké omamné látky, přiotrávili se jídlem, mají halucinace nebo utrpěli poškození mozku nedostatkem kyslíku kvůli dekompresi. Brzy však přišlo obdobné hlášení i z paluby letounu Delta Airlines.

Naštěstí průstřel sedmi balonů a přirozená ztráta helia způsobily, že Inspiration I začal pomalu klesat. Bohužel driftoval k přibližovacímu koridoru letiště Long Beach (LGB). Protože se s letištěm neměl jak spojit, vzal Larry zhruba ve čtyřech tisících metrech do ruky vysílačku a ohlásil se na nouzové frekvenci REACT (Radio Emergency Associated Communication Teams), což je organizace monitorující od roku 1962 na území USA a Kanady provoz CB vysílaček na kanále 9.

Tento nouzový kanál používali nejprve motoristé, především řidiči kamionů, v případě nehod a technických obtíží. Postupně se služby rozšířily i na varování před extrémními meteorologickými jevy, bouřemi a tornády nebo na zdravotnickou pomoc v odlehlých oblastech. Larryho volání rozhodně nebylo standardní a operátoři nechápali, o co jde.

REACT: Z jakého letiště jste vzlétl?

Larry: Místo mého vzletu je 1633 West 7th Street, San Pedro.

Operátoři nevěřili svým uším

REACT: Můžete zopakovat název letiště? Opakujte název letiště, prosím.

Larry viděl, že je to marné, tak přešel k věci.

Larry: Problém je, že jde o nepovolené vypuštění balonu. Vím, že jsem narušil federální vzdušný prostor. Nepochybuji, že (můj) pozemní personál kontaktoval příslušné úřady. Můžete jim zavolat a říct jim, že jsem v pořádku?

Operátoři se dohadovali na ostatních frekvencích a zřejmě se dočkali potvrzení existence těžko uvěřitelného létajícího aparátu a začali zjišťovat detaily.

REACT: Jakou barvu mají balony?

Larry: Jsou béžové. Obloha je modrá, jsou dobře vidět.

REACT: Jak jsou velké?

Larry: Mají průměr asi sedm stop. Zbývá mi jich ještě asi třicet pět. Konec.

Operátor tomu stále nemohl uvěřit

REACT: Říkáte, že máte svazek pětatřiceti balonů?

Jenže tou dobou už měl Larry jiné starosti. Musel se připravovat na nouzové přistání.

Larry: Prosím, řekněte Carol, že ji miluji a že jsem v pohodě. Prosím udělejte to. Konec.

Bylo kolem poledne a Inspiration I mezitím klesl tak nízko, že Larry slyšel štěkot psů, motory automobilů a nakonec i hlasy lidí. Ve výšce kolem šesti set metrů se mu zdálo, že se klesání nebezpečně zrychluje. Vytáhl nůž a rozřezal kanystry s balastní vodou. K zemi spadlo kolem sto třiceti litrů vody. Klesání trochu zpomalilo. Zhruba od sto metrů výšky začínal vybírat, kam zhruba dopadne. Pod sebou viděl střechy domů a zahrady. Největší starosti mu dělaly dráty elektrického vedení.

Přistání a dopady

Bohužel neměl žádnou možnost, jak ovlivnit směr letu. Byl vydán napospas větru. Těsně minul střechu jednoho domu a „přistál“ v drátech na adrese 432 East 45th Street Long Beach. Nylonová lana ho uchránila před úrazem elektrickým proudem. Způsobil však zkrat a dvacetiminutový black out v celé čtvrti. Sám zůstal viset necelé tři metry nad zemí.

Muž, bydlící v domě, který Larry těsně minul, byl pilotem aerolinek. Ten den měl volno a u bazénu četl noviny. Pomalu vzhlédl k obloze a viděl Larryho, jak přistál v drátech. Po chvilce se zvedl z lehátka, došel k němu a nevzrušeně se zeptal: „Hej, nepotřebuješ pomoc?“

Mezitím se seběhl dav dětí a „čumilů“. Ti zajistili vypnutí přívodů elektrického proudu a s pomocí žebříků mu pomohli dolů, ještě před příjezdem hasičů. Na kusy prostřílených balonů rozdával Larry autogramy dětem z okolí. Zbytek si jako kořist přivázali na své auto hasiči a odjeli na stanici, jako kdyby se vraceli z nějaké svatby nebo narozeninové párty svého kolegy.

Křeslo věnoval Larry po přistání místnímu chlapci jménem Jerry. Po dvaceti letech se Jerry přihlásil jednomu pilotovi, který Larryho let dokumentoval. Křeslo měl v garáži ještě stále se zbytky nylonových lan a prořezanými kanystry. Dnes je křeslo jedním z exponátů muzea Steven F. Udvar-Hazy Center.

Larry urazil asi deset kilometrů. Přeletěl jen z jedné čtvrti do druhé. Celý let trval necelé dvě hodiny. Larry byl zadržen policií, ale brzy byl propuštěn, protože měl čistý rejstřík a z policejního hlediska žádný zákon neporušil. Když se ho policisté ptali, proč to udělal, odpověděl: „Chlap nemůže jen tak sedět.“

Trochu jiného názoru byla FAA, ale ani ta neměla úplně oporu v předpisech. Larry neměl pilotní průkaz, takže mu neměli co vzít za leteckou nekázeň. Nakonec dostal pokutu 4 000 dolarů za to, že neudržoval oboustranné radiové spojení s věží při letu v řízeném vzdušném prostoru. Pokuta byla nakonec na odvolání snížena na 1 500 dolarů. Informaci o Larryho letu přinesly všechny tehdejší noviny. Byl pozván do večerní talk show. Stal se tváří reklamy výrobce leteckých hodinek Timex, včetně jeho památné odpovědi policistovi.

Larry si splnil sen, ale ztratil životní cíl. Po patnácti letech se rozešel s Carol. Věnoval se chození po horách. Práci řidiče vyměnil za místo lesního strážce. Šestého října 1993 se ve věku čtyřiceti čtyř let zastřelil pod jedním stromem v Angeles National Forest.

Larry nebyl první, kdo využil k letu meteorologické balony. První byl fotograf Paramount News Al Mingalone v roce 1937, zavěšený na padákovém postroji, který tak zkoušel pořídit výškové fotografie. Nebyl ani poslední. Našlo se už víc než deset následovníků. Ale byl první, kdo svůj let od začátku naplánoval a skutečně provedl.