Balon, který odvezete v kombíku, nebo s ním můžete třeba uletět z vězení

Dvoumístná sedačka ultralehkého balonu

S trochou nadsázky by se dalo říct, že je to sen malého dítěte, který si našel cestu nejen do reality, ale i do legislativy. Pod supervizí technického inspektora LAA si doma můžete vlastnoručně vyrobit horkovzdušný balón a po absolvování velmi intuitivního leteckého výcviku i létat. Na dotazy portálu Technet.cz odpovídá letec a vlastně i duchovní otec ultralehkého balonového sportu v ČR, Jan Smrčka.

Být ultralehký má své výhody

Klasický horkovzdušný (či plynový) balon patří mezi letadla a legislativně spadá pod Úřad pro civilní letectví. To mimo jiné znamená, že musí splňovat velmi přísné předpisy, mít platné revize veškerého, továrně vyrobeného letového zařízení, vydané specializovaným pracovištěm apod. Vedle toho zde máme Leteckou amatérskou asociaci, která umožňuje sportovním nadšencům, aby se nejen dostali do vzduchu, ale aby si, samozřejmě za jasně daných pravidel, mohli i postavit své sportovní létající zařízení. Váhový limit 600 kg (dříve 450 kg) vzletové hmotnosti je hranicí regulující velikost letounu a posádku na maximálně dvě soby.

Jistě, žijeme v době, kdy průmyslově vyráběné ultralighty mnohdy svými výkony či avionikou šlapou na paty „dospělým“ letadlům. Nicméně počátky Letecké amatérské asociace spadají do roku 1990. Právě v této době dokázala LAA dát pravidla pro létání i nadšeným dobyvatelům oblohy, kteří dali, obrazně řečeno, svému trabantu křídla. Dnes tato organizace zastřešuje paragliding, motorový paragliding, závěsné létání, vírníky, vrtulníky, letadla řízená změnou těžiště, aerodynamicky řízená letadla, amatérsky postavená (ELSA) a profesionálně vyrobená ultralehká letadla do vzletové hmotnosti 600 kg, ultralehké kluzáky a… nakonec i ultralehké balony.

Jan Smrčka v koši UL balonu

„Začalo se o tom hovořit asi v roce 2016. V roce 2018 otevřela FAI (Fédération Aéronautique Internationale – Mezinárodní letecká federace, pozn red.) kategorii ultralehkých balonů a nabídla všem členským státům, že se mohou k této kategorii přidat. Nevznikla úplně ve všech státech Evropy,“ říká pilot balonů Jan Smrčka, který oslovil představitele LAA a majitele brněnské továrny na balony a vzducholodě Petra Kubíčka a společně začali dávat dohromady předpisovou základnu. Následovalo sestavení výcvikových materiálů, které ratifikovalo ministerstvo dopravy. Vše vyvrcholilo v roce 2019, kdy byla kategorie UL balonů uznána a začalo se s nimi létat.