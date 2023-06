Když není úniku. Sedm největších ponorkových katastrof

Záběr z filmu Kursk

Ponorkové katastrofy (nepočítáme bojové ztráty) mají jedno společné. Pokud došlo k totální ztrátě, většinou se úplně přesně neví, co se stalo. To je celkem pochopitelné, protože ponorka skončila na dně a na její zmizení se většinou přišlo, až když nedorazila v ohlášený termín do cílového přístavu. Potom záleželo na tom, v jaké hloubce vrak skončil, zda se ho podařilo prozkoumat nebo vyzvednout a v jakém byl stavu.

1 Surcouf – pachatel neznámý

Největší ponorkovou katastrofou všech dob byla ztráta francouzské ponorky Surcouf. Francouzi využili toho, že Washingtonská konference limitovala výtlak velkých hladinových jednotek, ale nijak neomezovala ponorky. Postavili skutečný „podmořský křižník“ s výtlakem 3 250 tun na hladině a 4 300 tun pod hladinou.

Kromě velikosti byla ponorka zvláštní tím, že nesla věž s dvojicí 8palcových (203 mm) kanonů, což je ráže používaná na těžkých křižnících. Dále měla na palubě hangár pro průzkumný hydroplán Besson MB.411 a dva motorové čluny. Kromě toho byla vyzbrojena dvěma externími otočnými torpédomety s jednou hlavní ráže 550 mm a dvěma ráže 400 mm. Další čtyři pevné torpédomety ráže 550 mm byly na přídi.

Francouzský podmořský křižník Surcouf se potopil v únoru 1942.

Kýl ponorky byl založen 1. července 1927. Do služby byla zařazena 16. dubna 1934. Po pádu Francie posádka i s ponorkou odplula do britského Plymouthu, kde byla internována. V srpnu 1940 byla předaná Svobodným Francouzům. Účastnila se eskort několika konvojů a byla přesunutá do kanadského Halifaxu. Dne 2. února 1942 vyrazila z Halifaxu na Bermudy a odtud Panamským průplavem na Tahiti a do Austrálie. Ponorka zmizela v noci z 18. na 19. února s celou posádkou. V době zmizení bylo na palubě 130 mužů, včetně čtyř Britů.

Důvody ztráty mohly být dva. Srážka s americkou nákladní lodí Thompson Lykes, která podle výpovědí posádky narazila do poloponořeného objektu. Škody na trupu však neodpovídaly srážce s ponorkou o velikosti Surcouf. Druhou teorií je útok létajícího člunu PBY Catalina, jehož posádka si Surcouf mohla splést s německou ponorkou. Pro tuto variantu hovoří fakt, že na udaném místě žádná německá ponorka potopena nebyla. Vrak Surcouf se zatím nepodařilo najít, předpokládá se, že leží v hloubce kolem 3 000 m.