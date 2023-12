Bombový útok českou trhavinou pohřbil letadlo i leteckou společnost

Exploze bomb na palubě letadel nejsou ničím novým. K první došlo již v roce 1933 v zadní části dvojmotorového Boeingu model 247. Poměrně zásadním přelomem bylo zřícení Boeingu Air India let 182 v červnu 1985, na jehož palubě zahynulo 329 lidí. Protože teroristé poslali bombu „v kufru“ a sami zůstali na zemi, bylo po této tragédii zavedeno takzvané „párovaní zavazadel“. Jinými slovy, pokud cestující nenastoupil, zůstalo na zemi i jeho zavazadlo. Jenže pokud mají mít bezpečnostní opatření smysl, je nutné je dodržovat.

Bývalý policejní důstojník Michael Gordon, měl domek na kopci nad městečkem v Lockerbie. Večer 21. prosince zacloumala okny jeho domku rázová vlna a vzápětí uslyšel hluk připomínající nízký průlet stíhačky, což nebylo v té době nic neobvyklého. Vyběhl ven a proti osvětlenému městu viděl tmavé padající objekty. Jeden připomínal ohnivým chvostem kometu. Když dopadl na zem, objevila se ohnivá koule, ozvala se ohlušující exploze a vyšlehly plameny, které zachvátily nejbližší domy.

Datum: 21. prosince 1988

Mimořádná událost: výbušnina na palubě, rozpad draku za letu

Letoun: Boeing 747-121

Registrace: N739PA

Operátor: Pan American World Airways (PanAm)

Číslo letu: PA 103

Počet lidí na palubě / raněných / mrtvých: 259 / 0 / 259

Pozadí události

Společnost PanAm byla první, která zařadila obří letouny Boeing 747-100 do provozu. Stroj s imatrikulací N739PA, pojmenovaný The Maid of the Seas, byl teprve sedmnáctým vyrobeným kusem. Do služby byl zařazen v lednu 1970. Od té doby nalétal 72 646 hodin při 16 497 cyklech vzlet/přistání. Nebyl tedy úplně nejnovější, nicméně bez problémů procházel pravidelnými revizemi a nikdy neměl vážnější závadu.

Let PA 103, respektive jeho první část PA 103A začala 21. prosince 1988 ve Frankfurtu nad Mohanem. Cestující z Německa, kteří měli pokračovat do Spojených států, převezl do Londýna Boeing 727. Zde měli přestoupit na palubu Boeingu 747 N739PA a pokračovat do New Yorku. Ty, kdo chtěli pokračovat do Detroitu, čekal další přestup na Boeing 737.

Boeing 727 z Frankfurtu přistál na letišti Londýn Heathrow v 17 hodin a naroloval na stojánku u terminálu 3, vedle čekajícího Boeingu 747 N739PA, na jehož palubě již bylo 194 lidí, většinou Američanů vracejících se před Vánocemi z Londýna. Cestující z Německa neprocházeli přes odbavovací halu, ale přestoupili rovnou na stojánce. Stejně byla přeložena i jejich zavazadla. Boeing 747 N739PA převážel třicet tun nákladu. Pro transatlantický let nechala posádka natankovat 108 tun paliva.

Boeing 747 N739PA The Maid of the Seas na letišti v San Francisku

Let 103 dostal povolení ke vzletu v 18:25. S asi půlhodinovým zpožděním se odlepil od dráhy 27R (pravá). Nad radiomajákem Burnham nabral kurz 350 a stoupal do letové hladiny FL310 (9 400 m). V 18:58 posádka navázala rádiový kontakt s oblastním střediskem řízení letů přes Severní Atlantik v Shanwicku. V 19:02 důstojník střediska Alan Topp kontaktoval posádku a nahlásil jí přidělenou odletovou trasu. Nedostal odpověď.

Když se podíval na obrazovku sekundárního radaru, značka letu PA 103 zmizela. Při pohledu na primární radar uviděl v místě, kde se měl pohybovat let PA 103, skupinu drobných světlých teček, které postupně zhasínaly. Aniž to tušil, díval se na padající trosky Boeingu 747 The Maid of the Seas, který se rozpadl nad skotským městečkem Lockerbie.

Mezitím na policii a dalších složkách záchranného systému vyzváněly telefony ohlašující explozi v Lockerbie a dopady trosek v okolí dalších obcí. Pilot letounu British Airways na lince Londýn Glasgow ohlásil středisku řízení letů, že viděl na zemi, severozápadně od Carlisle, rozsáhlý požár. Geologická stanice observatoře v Eskdalemuir zaznamenala v 19:03 otřes o síle 1,6. Jednotlivé dílky skládačky do sebe začínaly zapadat. Na Lockerbie se zřítilo letadlo. Nyní bylo potřeba zjistit proč.