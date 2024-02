Jumbo Jet slaví 55. narozeniny, eleganci neztratil ani po letech

Právě ladné tvary odlišují Boeing 747 od obřího airbusu, který sice uveze o pětinu pasažéru víc a spotřebuje také méně paliva: mohutný dvoupatrový letoun podle kritiků postrádá lehkost. Uvedení „třistaosmdesátky“ do provozu ale i přes tuto skutečnost přilákalo před dekádou a půl do francouzského Toulouse davy leteckých nadšenců. Tisíce příznivců letectví přitom nechyběly ani u prvního letu Jumbo Jetu, který se uskutečnil na letišti Pain Field nedaleko Seattlu.

Za „berany“ tehdy seděl zkušební pilot Boeingu Jack Waddell (na palubě byl ještě druhý pilot Brien Wygle a palubní inženýr Jess Wallick). Počasí nejprve nedávalo příliš nadějí – po ránu to vypadalo, že historický let bude nutné odložit. Krátce před polednem se ale mraky roztrhaly a mohutný stroj se konečně mohl rozjet po ranveji. Přibližně v polovině dráhy se Boeing 747 překvapivě lehce odlepil od země a v doprovodu stíhačky F-86 začala posádka s testováním.

První let Jumbo Jetu nebyl bez závad, objevily se problémy s klapkami a generátorem, ve 12:50 ale stroj dosedl v pořádku na zem. A Jack Waddell si nemohl nové letadlo vynachválit. „Je to pilotův splněný sen. K jeho ovládání mi úplně stačil palec a ukazováček,“ řekl krátce po přistání. „Je to také splněný sen všech cestujících. Navždy pryč je klaustrofobický pocit letu v pouzdru na doutník“, psal americký tisk v narážce na prostorný trup a široká pohodlná sedadla.

Přes nadšená slova ale čekalo zkušební tým ještě mnoho práce a více než 1 400 hodin strávených ve vzduchu, než nový typ dostal koncem prosince 1969 potřebná povolení. Do služby se nový model dostal začátkem roku 1970: aerolinky Pan Am jej poprvé nasadily 22. ledna 1970 na lince z New Yorku do Londýna. Původně měl přitom přes Atlantik vyrazit už o den dříve, kvůli problémům s přehříváním motorů ale musel být let odložen. Potíže s pohonnými jednotkami nakonec Jumbo Jet provázely celý první rok.

Továrna se kvůli tomu – i kvůli počínající recesi – dokonce dostala do problémů. V druhé půli 70. let však přišlo oživení a Boeing 747 konečně mohl naplno ukázat, v čem je jeho síla. Během 40 let se vyrobilo přes 1 500 "sedmčtyřisedmiček“ a zájem neutuchá. Během let prošel typ řadou vylepšení, první varianta se jmenovala 747-100 a přes verze -200 a -300 vedla cesta ke „čtyřstovce“, která byla zařazena do služby koncem 80. let. Poslední inkarnací se stala verze 747-8, která se představila v roce 2010.

To už se ale začala kariéra obřího Boeingu blížit ke konci, a to nejen v důsledku konkurence A380, ale také kvůli změně poptávky. Aerolinky totiž začaly na dálkových trasách dávat přednost poněkud menším, ale úspornějším typům. Už v roce 2021 se přestal vyrábět Airbus A380 – výrobce letadel tvrdě zasáhla koronavirová krize, která vedla k prudkému omezení letecké dopravy – a začátkem prosince 2022 opustil výrobní linku i úplně poslední nový Boeing 747.

Jeho uživatelem se staly specializované nákladní aerolinky Atlas Air. Ty jsou dnes s téměř pěti desítkami strojů největším uživatelem těchto obrů. Aerolinky přepravní firmy UPS pak mají zhruba čtyřicet Boeingů 747 a třetí největší flotila patří další nákladní aerolince Cargolux. Z klasických aerolinek provozují Jumbo Jety německá Lufthansa nebo Korean Air, často ale i ony pro přepravu nákladů. Celkem létá zhruba 440 Boeingů 747, tedy víc než čtvrtina všech vyrobených.

Během více než půl století vzniklo, včetně prototypu, 1 574 "sedmčtyřisedmiček“ – osobních, nákladních, kombinovaných i speciálně upravených. Dva stroje třeba používala kosmická agentura NASA pro přepravu raketoplánů. Dva speciálně upravené stroje slouží k přepravě amerického prezidenta. Mimochodem, pro Bílý dům se dnes chystá náhrada, založená na poslední verzi 747-8: Boeing upravuje dva už vyrobené ale nepoužívané stroje, původně určené pro ruského dopravce Transaero, který ještě před dodáním zkrachoval.

Velké rozšíření typu i jeho neobvyklá kapacita přinesly Jumbo Jetu i jedno neslavné prvenství: srážka dvou letounů tohoto typu z března 1977 zůstává nejtragičtější leteckou havárií všech dob. Na letišti v Tenerife na Kanárských ostrovech tehdy v mlze narazil startující Boeing 747 společnosti KLM do stejného stroje v barvách Pan Am (shodou okolností to byl první stroj, který aerolinky o sedm let dříve nasadily do provozu), který v tu chvíli teprve opouštěl ranvej. Zemřelo 583 lidí.