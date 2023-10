Co na nás Microsoft chystá s novým systémem, ukazují spekulace o Windows 12

Windows 12 přinesou asi ještě více umělé inteligence

Zdá se to jako včera, a přitom už jsou to dva roky, co vyšla zatím poslední verze operačního systému Windows. Jedenáctky přišly na trh 5. října 2021 a za svůj život již získaly několik vylepšení.

24. června 2021

I přesto je ani do dnešního dne uživatelé nepřijali s velkým nadšením. Ale nemusí věšet hlavu. Společnost Microsoft v brzké době přestane otravovat s výzvami na přechod k Windows 11, protože se připravuje další verze – tudíž Windows 11 půjde dost možná případně přeskočit. Špatnou zprávou je, že se tak zřejmě stane za více jak rok.

Kdyby Windows 12 měl přijít

Společnost Microsoft hlásala, že Windows 10 měl být poslední operačním systémem svého druhu a jak víme, nestalo se. Na místo kontinuálního upgradu přišel Windows 11 a podle dostupných informací to vypadá, že Microsoft přešel na tříletý aktualizační proces. Už tento článek naznačil, že nástupce Windows 11 je v přípravě, ale nemusí nést označení Windows 12.

Jestliže bude platit tříletý cyklus, potom by se další verze Windows měla objevit na podzim příštího roku, případně na přelomu příštího a následujícího roku. Jenže, jak o názvu, tak případném vydání, ale ani o možných funkcích není nic oficiálně známo, takže dostupné informace se zakládají prozatím na spekulacích. Případně by se dokonce mohlo stát, že nová generace Windows přijde jako velký upgrade Windows 11. Vše se totiž zatím odehrává za „zavřenými“ dveřmi, a dokonce ani v programu Windows Insider zatím nejsou žádné náznaky, že se blíží další generace Windows.