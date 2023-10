Není to snadné, ale i Windows 11 lze dostat do počítače bez zbytečností

Kdo by nechtěl Windows bez zbytečností. Tedy bez toho, aby systém obsahoval softwarové součásti, o které nestojíte (bloatware). V posledních letech se to stalo těžko dostupným zbožím. Tomu, proč to tak je a jak mít čistý Windows, jsme se věnovali v tomto článku.

Nyní se podíváme na jednoho softwarového zástupce, se kterým i běžný uživatel vytvoří opravdu čisté, respektive odlehčené instalační médium s Windows 11. Celý postup je snadný a spočívá v tom, že ze staženého původního ISO souboru s instalací Windows 11 díky programu Tiny11bulider vytvoříme vlastní edici instalačního média.

Pro tvorbu budete potřebovat