Spusťte funkce, které vám ve Windows 11 chybí. Zakážou například sledování

Jak vrátit zpět kontextovou nabídku

Klasická kontextová Windows nabídka existovala v téměř nezměněné podobě dlouhé roky. Vydržela několik generací systému. Osudnou se jí však stala verze jedenáctá. Tou byl její život zpečetěn a objevila se v nové formě. Nelze jí upřít modernost, jednoduchost, ale právě ta je někdy až moc velká. Obsahuje totiž jen několik funkcí a ty další zobrazí teprve, když se klikne na potřebné tlačítko. Až v ten moment se zobrazí ikonická kontextová nabídka. Taktéž ji lze vyvolat na první dobrou, a to sice podržením klávesy Shift a kliknutím pravého tlačítka myši. Kdo však takto nechce činit, může si její zobrazování nastavit na trvalo.

Klikněte na Start, zadejte příkaz CMD a odešlete ho. Otevře se okno s Příkazovým řádkem a do něj vložte příkaz „reg add HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32 /ve/d „“ /f “. Následně se odhlaste a znovu přihlaste k systému, nebo PC restartujte. Jakmile to uděláte, kontextová nabídka bude původní. Jestliže byste se kdykoliv později chtěli vrátit k nové nabídce, potom do okna s příkazovým řádkem zadejte „reg delete HKCU\SOFTWARE\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2} /f“.